Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. maí 2026 10:39 Ívar er þakklátur fyrir að hafa náð að kynnast pabba sínum fyrir andlátið. Útvarpsmaðurinn Ívar Halldórsson er týndur sonur tónlistarmannsins Jóhanns G. Jóhannssonar. Ívar segir mikla leynd hafa ríkt yfir faðerni hans um árabil, það hafi verið súrrealískt að sjá mann svo líkan sér í sjónvarpi en þeim feðgum hafi komið vel saman þegar þeir hafi hitt hvorn annan í fyrsta sinn. Þetta er meðal þess sem fram kom í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þar kemur fram að Ívar hafi verið opinberaður sem týndur sonur Jóhanns á minningartónleikum um Jóhann á tónlistarhátíðinni Vor á Vatnsnesi í Keflavík í síðustu viku. Ívar segir í Bítinu frá því að Jakob Frímann Magnússon hafi komið að máli við hann og beðið hann um að koma fram á tónleikunum og spila þar frumsamið lag í minningu föður hans sem Ívar púslaði saman úr lögum föður síns. Sendi honum SMS „Þegar ég var ungur þá hvíldi svolítil leynd yfir þessu öllu saman og það voru skiptar skoðanir á því hver væri faðir minn. Svo ákvað ég eins og flestir held ég að geri að leita að mínum uppruna og set mig í samband við hann. Og skrifa undir það SMS: „Týndi sonurinn,“ af því að ég geri ráð fyrir því að hann viti af mér.“ Þetta var árið 2009 eftir að Ívar kom heim frá Bandaríkjunum. Hann lýsir því að hann hafi á þessum tíma horft á viðtal Jón Ólafs við föður sinn í þættinum Fingraför í sjónvarpinu. „Ég og konan mín erum að horfa á þetta og þetta var súrrealísk upplifun vegna þess að ég var að horfa á manneskju sem var með mína takta og konan mín var svona hálf frosin. Henni fannst þetta svolítið spooky. Henni fannst hún vera að horfa á eiginmann sinn eftir þrjátíu ár sirka. Þetta var magnað og opnaði fyrir mann svona raunveruleika að DNA-ið er ofboðslega sterkt.“ Fengu sér kex og kaffi saman Ívar segir föður sinn hafa tekið vel í SMS-ið. Þeir hafi mælt sér mót í stúdíóinu hans. „Við settumst bara niður og fengum okkur kex og kaffi og byrjuðum að ræða málin og fórum í hitt og þetta og fórum yfir skemmtilega hluti og erfiða hluti og kynntumst og tengdumst. Við höfðum það svo fyrir reglu að við hittumst einu sinni í viku. Svo bara leiddi það að því að við fórum með fjölskyldunni í jólaboð til hans.“ Þannig hafi Ívar þarna eignast tvær hálfsystur sem hann hafi ekki vitað af. Það hafi verið mikill fjársjóður og fjölskyldan tekið honum afar vel. Þá rifjar Ívar upp í Bítinu þegar Jóhann var á dánarbeði árið 2013 að þeir feðgar hafi náð vel saman. „Þá töluðum við saman um tónlist og það var svo greinilegt að tónlistin hans, fyrir honum var svo dýrmæt, hversu mikill fjársjóður þetta var og hann langaði svo mikið að tónlist hans myndi lifa áfram.“ Þannig hafi Ívar ekki þurft að hugsa sig lengur um þegar Jakob Frímann heyrði í honum og bað hann um að semja lag í tilefni fyrir minningartónleikanna. „Þá einmitt notaði ég tækifærið og púslaði saman fullt af titlum úr hans lagabanka sem við þekkjum svo vel og hafa verið spiluð hérna á Bylgjunni í áratugi. Flettaði þetta inn í lagatextann, þannig þetta er hálfgerð fjársjóðsleit fyrir þann sem er að hlusta, þú finnur þarna allskonar titla.“ Tónlist Bítið Mest lesið Plastgangsterar: Þegar Herra Hnetusmjör týndist í Laugardalshöllinni Gagnrýni Stjörnufans í matarboði Loga Pedro Lífið Aron Can og Erna keyptu „óvart“ hús Lífið Stuð í kosningavökum flokkanna Lífið Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Lífið Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Lífið „Já, þau eru alvöru“ Lífið Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“ Lífið Valgerður og Kjartan Vald eiga von á barni Lífið Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Lífið Fleiri fréttir Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar „Meiri Sjálfstæðismaður en flestir þeir sem kalla sig Sjálfstæðismenn“ Aron Can og Erna keyptu „óvart“ hús Stjörnufans í matarboði Loga Pedro Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Stuð í kosningavökum flokkanna „Já, þau eru alvöru“ „Ætlið þið í pottinn?“ Valgerður og Kjartan Vald eiga von á barni Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“ Krakkatía vikunnar: Bragðlaukar, kosningar og gulrófur Setur ávallt á sig varalit á kjördag en verður ekki með hann í kvöld Alma himinlifandi með soninn sem lofar 45 prósenta fylgi næst Sigurræða Ásdísar: Ætlaði allt að koll um keyra þegar Ásdís mætti Búlgaría fór fram úr Ísrael á síðustu stundu og sigraði Eurovision Stjörnuleikarar sendu yfirlýstum aðdáanda kveðju Ljóðelskir frambjóðendur sýna hvað í þeim býr Fréttatía vikunnar: Jake Paul, Rúmeni og Bakgarðshlaup Oddvitaáskorunin: Ætlaði sér að verða næsti Beckham Oddvitaáskorunin: Sneri heim vegna fjölskyldunnar Oddvitaáskorunin: Dreymdi um að verða veðurfræðingur Oddvitaáskorunin: Gildran betri en Kaleo Konan sem skaut Spider Sabich til bana er látin Oddvitaáskorunin: Neitar að nota gervigreind Oddvitaáskorunin: Ennþá svekkt með úrslit Eurovision 2010 Búið spil fimm mánuðum eftir fæðingu dótturinnar Oddvitaáskorunin: Liverpool ekki vinsælasta liðið innan flokksins Oddvitaáskorunin: „Alveg óþolandi hvað ég kann illa á klukku“ Oddvitaáskorunin: Hljóp í spreng Sveinn Andri og Vigdís keyptu ótrúlega íbúð á besta stað Sjá meira