„Ætlið þið í pottinn?“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. maí 2026 13:27 Björg brosti út að eyrum eftir að hafa grínast með pottaferð Einars og Ara í oddvitaumræðunum í gærkvöldi. Rúv Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, spurði glettin hvort Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, ætluðu saman í pottinn þegar verið var að ræða um opnunartíma sundlauga í Silfrinu í gær. Grínið vakti hugrenningatengsl við Vítalíu-málið sem skók þjóðina fyrir fjórum árum. Oddvitar þeirra sjö framboða sem komust á blað í Reykjavík í kosningunum á laugardaginn mættu í umræðuþáttinn Silfrið í gærkvöldi til að fara yfir niðurstöðurnar. Undir lok þáttarins voru oddvitarnir spurðir hvað væri það fyrsta sem þeir vildu gera ef þeir kæmust til valda. Björg nefndi tvö atriði sem hún vildi leggja áherslu á, aðallega voru það skólamálin en einnig minntist hún á opnunartíma sundlauga. Björg og Ari takast á meðan Einar fylgist með.vísir/vilhelm „Mig langar ofsalega að lengja aftur opnunartíma sundlauga af því að sundlaugar eru svo mikill griðastaður í flóknum heimi þar sem við erum öll hlekkjuð við snjallsímana. Þetta er svo mikið lýðheilsumál og dásamlega samvera þar sem þú horfir í augun á fólki, kemur saman og ræktar eitthvað samfélag,“ sagði hún. Einar Þorsteinsson sagði margar góðar hugmyndir hafa komið fram og tók undir með Pétri Marteinssyni, oddvita Samfylkingar, um að styrkja þyrfti skólana í Breiðholtinu. Hann minntist síðan á sundlaugarnar. Einar telur margt hægt að gera strax í sumar.Vísir/Vilhelm „Ég veit ekki hvort það er búið að loka sundlaugunum núna en það væri dásamlegt að fara. Vaxtamörkin eru...“ sagði Einar áður en Ari skaut inn í: „Eigum við að skjótast í sund á eftir?“ „Já, er það ekki,“ svaraði Einar áður en Björg sagði glottandi út að eyrum: „Ætlið þið í pottinn?“ Grínið vakti lukku hjá oddvitunum en náði þó ekki að slá Einar út af laginu sem taldi ljóst að borgarbúar vildu strax sjá breytingar í sumar. Hvort sem það var markmið Bjargar eða ekki skapaði grínið hugrenningatengsl við Vítalíu-málið sem kom upp í ársbyrjun 2022 þar sem Vítalía Lazareva sakaði Ara, Hreggvið Jónsson og Þórð Má Jóhannesson um að hafa brotið á sér kynferðislega í heitum potti í sumarbústaðarferð. Ara var vikið frá störfum sem forstjóra Íseyjar útflutnings vegna málsins en það var að lokum fellt niður. Ari ræddi málið fyrir kosningar í skemmtiþættinum Af vængjum fram á Sýn og sagði það ekkert hafa verið rifjað upp í kosningabaráttunni utan eins viðtals í febrúar. „Og ég gaf hreinskilin svör um það og hvernig því er lokið. Ég leitaði sjálfur til yfirvalda á sínum tíma með það mál, það fékk sinn farveg og lokaniðurstöðu. Síðan eru liðin þrjú ár, hvað að verða sex ár frá þessum atvikum sem þú vísar til. Ég gæti alveg rætt þau í þaula og það kæmi vel út fyrir mig að gera endanlega hreint og í smáatriðum um það allt saman. Ástæðan fyrir því að ég geri það ekki er bara að ég vil ekki dvelja við það því þá er ég enn að verja huganum og tímanum þar í staðinn fyrir að horfa fram fyrir mig. En þetta hefur ekki heldur verið neitt að þvælast fyrir,“ sagði Ari um málið í þættinum. Reykjavík Framsóknarflokkurinn Miðflokkurinn Viðreisn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mál Vítalíu Lazarevu Tengdar fréttir Hildur fundar með öllum og ekkert gefið upp Oddviti Sjálfstæðisflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboða sem náðu fulltrúa inn í borgarstjórn. Prófessor í stjórnmálafræði segir Hildi Björnsdóttur með öll tromp á hendi og standa frammi fyrir pólitísku vali um meirihluta í íhalds- eða frjálslyndisátt. 18. maí 2026 12:02 Rýnt í mögulega meirihluta í Reykjavík Í hádegisfréttum verður rætt við prófessor í stjórnmálafræði um stöðuna í Reykjavík eftir borgarstjórnarkosningarnar um helgina. 18. maí 2026 11:39 Mótframbjóðendur „hvísla ástarorðum" Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, segir að oddvitar annarra flokka séu farnir að hvísla ástarorðum eftir að Sjálfstæðisflokkurinn bar sigur úr býtum í sveitarstjórnarkosningum í nótt, samkvæmt nýjustu tölum. 17. maí 2026 03:48