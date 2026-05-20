Eyþór og Ástríður eignuðust lítinn Arnalds Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. maí 2026 11:58 Eyþór og Ástríður eignuðust sitt fyrsta barn saman í vor. Tónlistarmaðurinn Eyþór Laxdal Arnalds og myndlistarkonan Ástríður Jósefína Ólafsdóttir eignuðust son þann 12. mars síðastliðinn og hefur hann fengið nafnið Alexander Óli Arnalds. Smartland greindi fyrst frá. Eyþór og Ástríður hafa verið saman frá því í byrjun árs 2020 en 26 ár greinir á milli þeirra, Eyþór er fæddur árið 1964 og Ástríður árið 1990. Þetta er þeirra fyrsta barn saman en Eyþór á fjögur börn fyrir. Eyþór var oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni frá 2018 til 2022 en hóf þó starfsferilinn sem tónlistarmaður, fyrst í Tappa tíkarrass og svo í Todmobile með Andreu Gylfadóttur og Þorvaldi Bjarna og kemur enn fram með þeim. Ástríður er fædd árið 1990, ólst upp á Ítalíu og hefur vakið athygli hérlendis fyrir myndlist sína. Tengdar fréttir Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjórnmálamaðurinn og tónlistarmaðurinn Eyþór Laxdal Arnalds á von á barni með sambýliskonu sinni Ástríði Jósefínu Ólafsdóttur listakonu. Parið birti glæsilegar myndir á Instagram samhliða þessari tilkynningu. 23. febrúar 2026 09:22