Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, og Ingibjörg Davíðsdóttir, oddviti Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, hafa skrifað undir kaupsamning á einbýlishúsi að Strýtuseli 13 í Breiðholtinu. Um er að ræða 338 fermetra þriggja hæða hús sem áður var í eigu hjónanna Finns Geirssonar og Steinunnar K. Þorvaldsdóttur, sem áttu og ráku Nóa Síríus.
Ari setti íbúð sína í Þorraholti í Garðabæ á sölu í síðasta mánuði og greindi síðan frá því á kjördag að parið væri búið að skrifa undir kaupsamning. Ingibjörg greindi sömuleiðis frá því í kosningasjónvarpi Sýnar að þau væru að flytja í Breiðholtið.
Ari og Ingibjörg kaupa húsið af Nóa Síríus-hjónunum Finni Geirssyni og Steinunni K. Þorvaldsdóttur en Finnur lét af störfum eftir 31 ár sem forstjóri félagsins árið 2021 þegar norska fyrirtækið Orkla keypti Nóa Síríus.
Fasteignamat eignarinnar er 163 milljónir en um er að ræða 338 fermetra þriggja hæða hús í Seljahverfinu í Breiðholti. Óskað var eftir tilboði í eignina en ekki liggur enn fyrir hvert kaupverðið var.
Í húsinu sem hefur verið mikið endurnýjað eru fjögur svefnherbergi, bílskúr og stór lóð við friðað svæði. Þá eru einnig tvö fataherbergi, baðherbergi með skemmtilegu baðkari og líkamsrækt í bílskúrnum.
„Lóðin er afar falleg og vel hönnuð, hellulögð að hluta með góðum palli, barnahúsi og gróðursælum garði þar sem álfasteinn prýðir svæðið. Hægt er að njóta bæði morgun- og kvöldsólar í þessu friðsæla umhverfi. Þetta er einstaklega hlýlegt og vandað heimili á einum af bestu stöðunum í Seljahverfi eða á höfuðborgarsvæðinu ef út í það yrði farið,“ sagði í lýsingu um eignina á fasteignavef Vísis.
Á kosningavöku Sýnar fór fréttamaðurinn Tómas Arnar í efri byggðir og hitti þar á Millu Ósk, eiginkonu Einars Þorsteinssonar í Framsókn, og Ingibjörgu, kærustu Ara Edwald, til að forvitnast um stemminguna fyrir úrslitastundina.
„Milla, þú er hérna að bjóða Ingibjörgu velkomna í Seljahverfið?“ spurði Tómas en viðtalið var tekið í garði þeirra Millu og Einars.
„Jú, við erum hérna í Breiðholti og mér skilst að þú sért nýbúin að kaupa,“ svaraði Milla og beindi orðum sínum að Ingibjörgu.
„Akkúrat, skrifuðum undir kaupsamning í gær og fáum afhent í sumar,“ sagði þá Ingibjörg sem hafði greinilega haft nóg að gera í aðdraganda kosninganna.
„Ég ætla að leyfa mér að gefa þér fyrstu innflutningsgjöfina þína, ég vona að þetta sé sú fyrsta, því ég veit að það eru miklar Framsóknartaugar í þér. Þannig ég ætla að gefa þér Framsóknarpenna til að skrifa bréf,“ sagði Milla.
Ingibjörg var afar þakklát yfir gjöfinni og sagði leitt að vera ekki með neina gjöf á móti. Það væri óþarft að mati Millu enda hefðu þau Einar búið í hverfinu um árabil. Horfa má á viðtalið í heild sinni hér að ofan.