Ungstirnið Elvar Orri, rapparinn Jóhann Kristófer, fyrirsætan Nadía Áróra og raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime voru meðal gesta í glæsilegu boði listamannsins Loga Pedro í Ásmundarsal á dögunum. Þar gæddu margar af stjörnum landsins sér á dýrindis veitingum og fögnuðu sýningu Loga sem ber heitið Heimur.
Logi er íslensk-algónskur iðnhönnuður sem rekur hönnunarmerkið LoPedro en hann hefur í áraraðir verið einn þekktasti tónlistarmaður landsins og spilar með sveitinni Retro Stefson.
Á sýningunni skoðar Logi hvernig menningararfleifð fléttast inn í daglegt líf og persónulegt rými. Í Ásmundarsal var sett á svið heimili þar sem ólíkir menningarheimar mætast á fallegan og persónulegan hátt í gegnum húsgögn, hluti og hönnun.
