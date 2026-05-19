Lífið

Stjörnufans í matar­boði Loga Pedro

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Logi Pedro bauð í glæsilegt matarboð í Ásmundarsal.
Ungstirnið Elvar Orri, rapparinn Jóhann Kristófer, fyrirsætan Nadía Áróra og raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime voru meðal gesta í glæsilegu boði listamannsins Loga Pedro í Ásmundarsal á dögunum. Þar gæddu margar af stjörnum landsins sér á dýrindis veitingum og fögnuðu sýningu Loga sem ber heitið Heimur.

Logi er íslensk-algónskur iðnhönnuður sem rekur hönnunarmerkið LoPedro en hann hefur í áraraðir verið einn þekktasti tónlistarmaður landsins og spilar með sveitinni Retro Stefson. 

Á sýningunni skoðar Logi hvernig menningararfleifð fléttast inn í daglegt líf og persónulegt rými. Í Ásmundarsal var sett á svið heimili þar sem ólíkir menningarheimar mætast á fallegan og persónulegan hátt í gegnum húsgögn, hluti og hönnun. 

Hér má sjá vel valdar myndir af fjörugu matarboði: 

Logi Pedro skálar með gestum!Aðsend
Melkorka Embla Hjartardóttir ljósmyndari og kvikmyndabransaskvísa.Aðsend
Kristjana Sæunn Ólafsdóttir stílisti var í góðum gír.Aðsend
Glæsiparið Erla Lind og Aron Már Ólafsson.Aðsend
Kári Sigfússon.Aðsend
Stjarnan Gugga í gúmmíbát alltaf í góðum gír.Aðsend
Ungstirnið og tónlistarmaðurinn Elvar og fyrirsætan Anna María.Aðsend
Alma Gyða jarðfræðingur á góðu spjalli.Aðsend
Logi Pedro og Hallveig Hafstað eru flott par.Aðsend
Hluti af sýningu og hönnun Loga Pedro.Aðsend
Kristjana Sæunn, Sigga Óladóttir og Alma Gyða meðal góðra gesta.Aðsend
Aron Mola brosmildur.Aðsend
Daníel Ólafsson.Aðsend
Elegant!Aðsend
Alma Gyða glæsileg.Aðsend
Kvöldverður í Ásmundarsal.Aðsend
Fyrirsætan Nadía Áróra.Aðsend
Logi Pedro.Aðsend
Strákar í stuði.Aðsend
Hlátur og matur!Aðsend
Sindri Jensson var í gír.Aðsend
Danni Óla og Jóhann Kristófer að flippa.Aðsend
Logi Pedro.Aðsend
