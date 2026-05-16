Illugi Jökulsson, fyrrverandi fjölmiðlamaður og samfélagsrýnir, hefur skellt sér fjórum sinnum á Oresteiu í Kassanum í Þjóðleikhúsinu undanfarnar vikur. Það væri kannski ekki í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að hver sýning tekur um fjórar klukkustundir. Leikhópurinn kann sannarlega að komur Illuga í leikhúsið.
Um er að ræða jólasýningu Þjóðleikhússins sem hlotið hefur mikið lof. Símon Birgisson gagnrýnandi Vísis gaf sýningunni fimm stjörnur. Aðeins fimm leikarar eru í sýningunni sem leikstýrð er af Benedict Andrews og byggir á blóðugri grískri tragedíu.
Sýningin tekur fjóra tíma og reynir þannig ekki aðeins verulega á leikarana heldur einnig á leikhúsgesti. Tvö hlé skapa andrými fyrir báða hópa en þótt langflestir ausi sýninguna lofi þá er einn og einn sem heldur ekki út svo langa sýningu á tímum þar sem tíu sekúndna myndbönd á TikTok njóta mikilla vinsælda. Ólíklegt má telja að Illugi eyði tíma sínum á samfélagsmiðlinum.
„Þegar maður sér sömu leiksýninguna oftar en einu sinni, þá sér maður í rauninni alltaf nýja og nýja sýningu. Ástæðan er áreiðanlega sjaldnast sú að leikararnir geri hlutina öðruvísi – þótt auðvitað kunni þeir að vera ívið magnaðri einn dag en annan – heldur fremur að ég sem áhorfandi tek misvel eftir hinum ýmsu blæbrigðum og þáttum sýningarinnar,“ segir Illugi sem gerir upp endurteknar heimsóknir sínar í Kassann í færslu á Facebook.
„Eftir að hafa séð Oresteiu Eskilosar og Andrews í Þjóðleikhúsinu fjórum sinnum geymi ég í bæði hjarta og heila svo margar ógleymanlegar stundir að þær munu nægja mér lengi. Allir voru leikararnir til að mynda meistaralegir í kórnum, hver um sig og saman, bara það var svo ótrúlega vel gert og skemmtilegt.“
Hilmir Snær Guðnason. Nína Dögg Filippusdóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Ebba Katrín Finnsdóttir og Atli Rafn Sigurðarson fara á kostum á sviðinu. Bára Gísladóttir sér um tónlistina.
„Á annarri sýningu framdi Bára Gísladóttir þvílíka galdra á sellóið sitt að maður nánast nötraði stundum. Það var líka á þeirri sýningu sem bronsmaðurinn Agamemnon í túlkun Hilmis Snæs varð svo ógnþrunginn að styrk en samt svo holur innan að ég hef held ég varla séð hann gera betur,“ segir Illugi og heldur áfram.
„Og annar heimkominn hermaður, sá óbreytti sem Atli Rafn lék, nísti mig svo langt inn að beini á þriðju sýningunni. Allar þær mörgu Klítemnestrur sem Nína Dögg lék sér beinlínis að verða líka ógleymanlegar, frábærlega gert.“
Og enn tók Illugi eftir einhverju nýju á sýningu í vikunni.
„Á fjórðu sýningunni sem ég sá í fyrradag gerðist tvennt. Ebba Katrín mótaði sinn Órestes ó svo fagurlega í lokaþættinum, hann fékk þar þann sess sem honum bar, svo brotin manneskja, samt uppréttur. Og Kassandra Ásthildar Úu – ég viðurkenni það fúslega að eftir hennar senu fékk ég bæði tár í augun og gæsahúð þegar hún sagði um leið og hún kvaddi: „Segið þeim að Kassandra sagði satt.“ Og maður óttaðist að já, því miður, Kassandra hefði sagt satt.“
Sýningin hefur ekki gengið fullkomlega áfallalaust fyrir sig enda er hún mjög líkamleg og reynir mjög á leikarana fimm. Þannig þurfti Ebba Katrín að gangast undir aðgerð og þá hefur Áshildur Úa einnig fundið fyrir eymslum vegna mikils álags.
„Ég þakka bara ástsamlega fyrir þessar stundir með Oresteiu. Benedict Andrews vinnur ótal afrek með sviðsetningunni, það þarf ekkert að orðlengja. Leikmynd Elínar Hansdóttur gleymist náttúrlega aldrei, búningar Filippíu svo passandi og góðir, þýðing Kristínar Eiríksdóttur sem vítaspyrna í vinkilinn og á síðustu sýningunni veitti ég því betri athygli en fyrr hvað motherfucking ofanljósið Björns Bergsteins átti margt skylt við sólina,“ segir Illugi og nefnir eitt að lokum:
„Og svo verð ég að taka það fram að þó mamma hafi brýnt fyrir mér að öfund skyldi maður aldrei sleppa lausri í sálinni, þá öfunda ég Benedict Andrews alveg í drep af þessari leikgerð.“
Leikarar eru í miklu návígi við leikhúsgesti í sýningunni, spjalla jafnvel við þá í upphafi sýningar og taka eftir kunnuglegum andlitum. Endurteknar heimsóknir Illuga vöktu athygli leikhópsins sem sendi honum kveðju með mynd á Facebook á fimmtudag.
„Óresteia þakkar fyrir Illuga,“ skrifaði Ebba Katrín og birti fallega mynd af leikurunum fimm sem sjá má efst í fréttinni.