Fyrrverandi þingmaður selur í Laugardalnum Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. maí 2026 13:50 Flottur garður fylgir íbúðinni ásamt aukaíbúð í bílskúr á lóðinni. Remax Jódís Skúladóttir, fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna, hefur sett íbúð sína að Dalbraut 3 í Laugarnesinu á sölu. Um er að ræða fimm svefnherbergja íbúð með aukaíbúð í bílskúr á lóðinni. Alls telur eignin 268,7 fermetra og ásett verð er 139,9 milljónir króna. Íbúðin er á annarri hæð í húsi sem var byggt árið 1956 og gengið er inn í sameiginlegt anddyri að aftan. Eignin telur alls níu herbergi, sjö í aðalíbúðinni og tvö í aukaíbúð, þá fylgja tvö einkabílastæði íbúðinni á lóð fyrir framan bílskúrinn og einnig eru bílastæði við gafl hússins sem tilheyra íbúum þess. Gengið er inn í forstofu og tekur við af henni stórt alrými með setustofu, eldhúsi og bjartri borðstofu.Remax „Búið er að endurnýja íbúðina með fallegum innréttingum frá HTH, fiskibeinsparketi og flísum á hluta af gólfi. Einstaklega stór og björt rými einkenna íbúðina með góðum gluggum í þrjár áttir," segir í lýsing íbúðarnnar á fasteignavef Vísis. Aðalíbúðin samanstendur af forstofu, samliggjandi setustofu, borðstofu og eldhúsi, aukastofurými, baðherbergi og fimm svefnherbergjum. Aukaíbúðin samanstendur af forstofu, alrými með eldhúsi og borðstofu, baðherbergi og svefnherbergi. Geymsla fyrir eignina er í hluta bílskúrsins og þvottaherbergi er í sameign á jarðhæð. Fasteignamarkaður Reykjavík Tímamót Tengdar fréttir Hætt í VG og segir spillingu grassera í íslenskum stjórnmálum Jódís Skúladóttir, fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna, hefur sagt sig úr flokknum. Hún greinir frá þessu á Facebook og segir ákvörðunina ekki hafa verið auðvelda. 26. maí 2025 21:22 Eignaðist barn 14 ára: „Ég hafði misst röddina og hugrekkið til að tjá mig" Jódís Skúladóttir, þingmaður Vinstri grænna, var aðeins fjórtán ára gömul þegar hún eignaðist sitt fyrsta barn. Hún hélt óléttunni leyndri í tæpa sjö mánuði og segist ekki hafa haft neinn þroska til að ráða við aðstæðurnar. Í dag sé hún þakklát fyrir að hún og sonur hennar hafi komist í gegnum þetta lifandi. 27. september 2023 08:00