Naglbíts-barn á leiðinni

Listræna ofurparið Saga Sigurðardóttir, leikstjóri, ljósmyndari og listakona, og Vilhelm Anton Jónasson, tónlistarmaður, eiga von á öðru barni.
Parið tilkynnti gleðifréttirnar með fallegum myndum á Instagram þar sem þau greina frá því að barnið verði í stjörnumerki vogarinnar.
Saga og Villi, sem er gjarnan þekktur sem Villi Naglbítur í hljómsveitinni 200.000 naglbítar, hafa verið par frá árinu 2019 og eignuðust saman soninn Hring í mars árið 2023. Listin flæðir um allt sem þau gera en þau hafa boðið gestum og gangandi í opna vinnustofu sem þau halda saman.
Saga Sig var viðmælandi í þáttunum Litlu Hlutirnir fyrr í vor og ræddi þar við Kára Sverris um listina og lífið.