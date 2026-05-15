Oddvitaáskorunin: Ætlaði sér að verða næsti Beckham

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Bjarki Freyr Brynjólfsson er oddviti H-lista Hörgársveitar.
Ég heiti Bjarki Freyr Brynjólfsson og er oddviti H-lista Hörgársveitar. Ég er uppalinn hér í sveitinni og þekki af eigin raun forréttindin sem fylgja því að alast upp í sterku og nánu samfélagi. Ég er með meistaragráðu í lögfræði frá Háskólanum á Akureyri, giftur Hugrúnu Pálu og saman eigum við þriggja ára dóttur, hana Helen Yrsu.
Hörgársveit hefur vaxið hratt síðustu ár og því fylgja bæði spennandi tækifæri og krefjandi áskoranir. Við viljum tryggja að innviðir, þjónusta og skipulag fylgi þeirri þróun á ábyrgan og skynsaman hátt. Við leggjum áherslu á öfluga skóla, góða þjónustu, vandaða uppbyggingu, sterkt íþrótta- og menningarlíf og ábyrgan rekstur sveitarfélagsins.
Við þurfum að standa vörð um landbúnaðinn okkar samhliða því að þróa og byggja upp þéttbýlið án þess að glata því sem einkennir okkur mest, persónulegri og náinni sveit. Hér ólst ég upp og hér vil ég ala börnin mín upp.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Foreldrar mínir eru Akureyringar og eiginkona mín er Ólafsfirðingur og ber ég miklar taugar til beggja staða. En ef ég þyrfti að búa á einhverjum öðrum stað þá myndi ég eflaust velja Svalbarðsströnd, þá hefði ég a.m.k. útsýni yfir mína fögru Hörgársveit.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég á erfitt með að velja eina bók enda safna ég bókum hraðar en ég næ að lesa þær, konunni minni örugglega til mikils ama. Ég ólst upp við að lesa Harry Potter en ég er sérstaklega hrifinn af íslenskum þjóðsögum og gömlum bókum almennt.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Sem betur fer er sveitarfélagið okkar mjög vel rekið en ef það kæmi til þess þá myndi ég leggja mesta áherslu á að vernda fólkið okkar og grunnþjónustuna. Ég myndi frekar leita leiða til að fresta t.d. stærri framkvæmdum eða endurskoða verkefni sem hafa sem minnst áhrif á daglega þjónustu við íbúana.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Sveitin okkar er í örum vexti og þá þarf að vera á tánum svo skólarnir okkar haldi í við fjölgunina. Ég myndi leggja áherslu á að þeir yrðu áfram framúrskarandi. Svo myndi ég horfa til Þelamerkursvæðisins; endurbætur á sundlauginni og íþróttamiðstöðinni, ásamt því að bæta leik- og útisvæði og fara í aðgerðir til að bæta öryggi og aðgengi í sveitarfélaginu. Ég myndi líka leggja áherslu á að styðja betur við þann öfluga mannauð sem sveitarfélagið býr yfir.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Ævintýri Bjarka og leitin að auka klukkustund í sólarhringinn.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Það fer eftir ýmsu, persónulega finnst mér best að hringja en það er líka fínt að senda skeyti ef það liggur ekki mikið á.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég held að við séum bara nokkuð samstíga í flestu þó svo að við höfum auðvitað ólíkar skoðanir á hinu og þessu.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að vera besti pabbinn. Það er mikilvægasta hlutverk sem ég mun nokkurn tímann gegna og jafnframt það mest krefjandi og það sem mig langar mest að vera bestur í.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég held að flest það sem ég brenn fyrir sé ekkert frekar umdeilt. En ég myndi líklega leggja áherslu á að hraða ákveðinni innviðauppbyggingu svo sveitarfélagið haldi betur í við vöxtinn.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég nýti hana stundum sem hjálpartæki, síðast notaði ég hana til að lesa úr handskrift í nýjustu gömlu bókinni í safninu mínu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég tel mikilvægt að leggja áherslu á samvinnu og sameiginleg markmið. Í sveitarstjórnarmálum þurfa hagsmunir íbúanna ávallt að vera í forgangi.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Ég sé pínu eftir því að hafa ekki farið í skiptinám á sínum tíma. Svo ætlaði ég mér alltaf að verða næsti David Beckham en það verkefni fór fljótlega út af sporinu.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Mannauðurinn og samfélagið. Við erum með bestu skólana, besta mannauðinn og einstaka náttúru. Það er stutt í allt en samt næði og ró.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Stórt glas af vatni og einn góðan kaffibolla. Þá er ég tilbúinn í daginn.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Ég reyni almennt að horfa frekar á tækifæri og lausnir en að eitthvað fari í taugarnar á mér. Hörgársveit hefur verið mjög vel rekin síðustu ár en það er alltaf hægt að byggja á því góða og halda áfram að þróa sveitarfélagið í rétta átt.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að styrkja innviði sveitarfélagsins þannig að þeir haldi í við hraða uppbyggingu og fólksfjölgun síðustu ára.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Ég er algjör alæta á tónlist. Kids með MGMT var lengi vel í uppáhaldi, Both Sides Now með Joni Mitchell klikkar aldrei, Journey er ein af mínum uppáhalds og þar stendur Ask the Lonely upp úr en rjóminn er eflaust Free Fallin’ með John Mayer.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ætli það fari ekki pínu eftir áliti hvers og eins. Við höfum lært margt á síðustu árum, mér finnst t.d. að við hefðum mátt hafa rýmra á milli sumra húsa á Lónsbakka. Það er mikilvægt að uppbygging í framtíðinni taki meira mið af því að fólk vilji upplifa rými og þennan sérstaka karakter sem fylgir því að búa í sveit.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Ég hef nú ekki fengið mörg gælunöfn í gegnum tíðina, en af einhverjum ástæðum hef ég reglulega verið kallaður Bjarki Þór af hinum og þessum síðan ég byrjaði í grunnskóla. Ég hef ekki enn komist að því hvaðan það kemur.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég mun standa við öll þau stefnumál sem við höfum lagt fram og leggja mig allan fram um að gera okkar góðu sveit enn betri fyrir alla íbúa Hörgársveitar.“