Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var nóg um að vera hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Reykjavíkurborg iðaði af lífi um helgina og kosningateiti, tónleikar, stórafmæli, brúðkaup og fleira spiluðu þar stórt hlutverk. Stjörnur landsins héldu áfram að skína skært á samfélagsmiðlum og skvísulætin fóru í hæstu hæðir.

Bátapæja

Áhrifavaldurinn Rósa Kristins birti nokkrar pæjumyndir af bátsferð í Portúgal. 

Seldi upp í Hong Kong

Stórstjarnan Laufey Lín rokkaði stórglæsilegan rauðan kjól frá tískuhúsinu Bode og seldi upp á risa tónleika í Hong Kong.

Bleikur búbbi

Fótboltakappinn og HúbbaBúbba hljómsveitameðlimurinn Eyþór Wöhler málaði Landsbankann bleikan.

Gæsunargleðin

Verkefnastjórinn og pílatespæjan Sædís Lea Lúðvíksdóttir var gæsuð á dögunum og skemmti sér sjúklega vel.

Sjóðheit í lóninu

Grafíski hönnuðurinn og markaðsskvísan Embla Óðinsdóttir skellti sér í Bláa lónið. Hún átti sömuleiðis viðburðaríka helgi og fór á tónleika Herra Hnetusmjörs í Laugardalshöll þar sem hennar heittelskaði Jóhann Frazier tók nokkur vel valin lög. 

Sænska sólin

Athafnahjónin Elísabet Gunnarsdóttir og Steinn Jónsson nutu liðinnar viku í botn í sænsku sólinni.

Feneyjardrottning

Fjöllistakonan Ásta Fanney fór sem fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringinn í ár og skein aldeilis skært en vinsæl menningartímarit um allan heim hafa skrifað um hana. Hún skein gríðarlega skært í Feneyjum í fatnaði eftir íslenska fatahönnuðinn Sól Hansdóttur.

Birgitta í höllinni

Áhrifvavaldastjarnan Birgitta Líf fór á tvenna tónleika Herra Hnetusmjörs í Laugardalshöll á föstudagskvöld, fyrst með syni sínum Birni Boða og svo með vel völdum ofurskvísum. Hún rokkaði Hildi Yeoman fyrir tilefnið.

Herra hæstánægður

Árni Páll eða Herra Hnetusmjör var í skýjunum með tvenna uppselda tónleika í Laugardalshöll. Hans heittelskaða Sara Linnet var að sjálfsögðu á svæðinu og skartaði Kóp bois bol. 

Fatahönnuður framtíðarinnar

Rósa Marí Sigmarsdóttir tískudrottning er að útskrifast úr fatahönnun við Listaháskóla Íslands og skellti í skvísumyndir á Instagram um helgina.

Sumarskvís

Athafnakonan og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen var súper smart í hvítu dressi um helgina sem minnti á aldamótatískuna.

„Hann kaus rétt“

Parið Camilla Rut markaðsstjóri Hopp og Valgeir Gunnlaugsson eigandi Pizza 107 skellti í glæsilega kærómynd og segir Camilla að kærastinn hafi kosið rétt.

Gugga í alvöru gúmmíbát

Áhrifavaldurinn og verðandi leikkonan Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, fór í alvöru gúmmíbát um helgina.

Ízleifur og rauðar rósir

Tónlistarmaðurinn Ízleifur er að vinna að nýrri tónlist sem gæti komið út í næstu viku.

Patti í sundi

Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason skellti sér í sjósund og birti alls konar myndir um helgina.

Kúrekaskvísur

Ofurskvísan Eydís Perla hélt rosalegt skvísuafmæli um helgina með kúrekaþema. 

Fasteignasalinn og þjálfarinn Tara Sif og Svanhildur Heiða eigandi Delisia salatstaðarins á Höfða létu sig ekki vanta.

Unnur Borg í stuði

Unnur Borg skemmti sér konunglega í bænum.

Fagnaði ástinni

Fyrirsætan Nadía Sif fagnaði ástinni um helgina í glimmerkjól en hún fer alltaf eigin glæsilegu leiðir í tískunni.

Gummi Emil elskar sig

Þjálfarinn, fitness kappinn og tónlistarmaðurinn Gummi Emil elskar sjálfan sig og birti myndir úr fitness móti í tilefni af því.

Gellast í Giljaböðum

Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Helena OC fór í Giljaböðin og birti auðvitað gellumyndir af því. 

