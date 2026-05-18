Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“

Reykjavíkurborg iðaði af lífi um helgina og kosningateiti, tónleikar, stórafmæli, brúðkaup og fleira spiluðu þar stórt hlutverk. Stjörnur landsins héldu áfram að skína skært á samfélagsmiðlum og skvísulætin fóru í hæstu hæðir.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Áhrifavaldurinn Rósa Kristins birti nokkrar pæjumyndir af bátsferð í Portúgal.
Stórstjarnan Laufey Lín rokkaði stórglæsilegan rauðan kjól frá tískuhúsinu Bode og seldi upp á risa tónleika í Hong Kong.
Fótboltakappinn og HúbbaBúbba hljómsveitameðlimurinn Eyþór Wöhler málaði Landsbankann bleikan.
Verkefnastjórinn og pílatespæjan Sædís Lea Lúðvíksdóttir var gæsuð á dögunum og skemmti sér sjúklega vel.
Grafíski hönnuðurinn og markaðsskvísan Embla Óðinsdóttir skellti sér í Bláa lónið. Hún átti sömuleiðis viðburðaríka helgi og fór á tónleika Herra Hnetusmjörs í Laugardalshöll þar sem hennar heittelskaði Jóhann Frazier tók nokkur vel valin lög.
Athafnahjónin Elísabet Gunnarsdóttir og Steinn Jónsson nutu liðinnar viku í botn í sænsku sólinni.
Fjöllistakonan Ásta Fanney fór sem fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringinn í ár og skein aldeilis skært en vinsæl menningartímarit um allan heim hafa skrifað um hana. Hún skein gríðarlega skært í Feneyjum í fatnaði eftir íslenska fatahönnuðinn Sól Hansdóttur.
Áhrifvavaldastjarnan Birgitta Líf fór á tvenna tónleika Herra Hnetusmjörs í Laugardalshöll á föstudagskvöld, fyrst með syni sínum Birni Boða og svo með vel völdum ofurskvísum. Hún rokkaði Hildi Yeoman fyrir tilefnið.
Árni Páll eða Herra Hnetusmjör var í skýjunum með tvenna uppselda tónleika í Laugardalshöll. Hans heittelskaða Sara Linnet var að sjálfsögðu á svæðinu og skartaði Kóp bois bol.
Rósa Marí Sigmarsdóttir tískudrottning er að útskrifast úr fatahönnun við Listaháskóla Íslands og skellti í skvísumyndir á Instagram um helgina.
Athafnakonan og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen var súper smart í hvítu dressi um helgina sem minnti á aldamótatískuna.
Parið Camilla Rut markaðsstjóri Hopp og Valgeir Gunnlaugsson eigandi Pizza 107 skellti í glæsilega kærómynd og segir Camilla að kærastinn hafi kosið rétt.
Áhrifavaldurinn og verðandi leikkonan Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, fór í alvöru gúmmíbát um helgina.
Tónlistarmaðurinn Ízleifur er að vinna að nýrri tónlist sem gæti komið út í næstu viku.
Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason skellti sér í sjósund og birti alls konar myndir um helgina.
Ofurskvísan Eydís Perla hélt rosalegt skvísuafmæli um helgina með kúrekaþema.
Fasteignasalinn og þjálfarinn Tara Sif og Svanhildur Heiða eigandi Delisia salatstaðarins á Höfða létu sig ekki vanta.
Unnur Borg skemmti sér konunglega í bænum.
Fyrirsætan Nadía Sif fagnaði ástinni um helgina í glimmerkjól en hún fer alltaf eigin glæsilegu leiðir í tískunni.
Þjálfarinn, fitness kappinn og tónlistarmaðurinn Gummi Emil elskar sjálfan sig og birti myndir úr fitness móti í tilefni af því.
Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Helena OC fór í Giljaböðin og birti auðvitað gellumyndir af því.
