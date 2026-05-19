Aron Can og Erna keyptu „óvart" hús Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 19. maí 2026 09:41 Aron Can og Erna María keyptu glæsilegt einbýli í Mosó. Instagram Rapparinn Aron Can og flugfreyjan Erna María eru sannkallað ofurpar en þau færðu sig nýverið í nýtt póstnúmer, úr Grafarvogi í Mosfellsbæ. Hjúin keyptu tæplega 200 milljón króna einbýlishús sem er enn óklárað en þau eru bæði framkvæmdaglöð og sýna frá ferlinu á samfélagsmiðlum. Parið á soninn Theo og hafa verið saman í tæpan áratug. Þau eru sömuleiðis viðskiptafélagar og reka steinefnafyrirtækið R8iant samhliða því að vera mjög virk í crossfit, hlaupum og annarri hreyfingu. Aron er fæddur 1999 og Erna María 1995. Smartland greindi fyrst frá kaupunum en er um að ræða 300 fermetra glæsihýsi, bjart og fallegt þar sem hátt er til lofts og stórir gluggar umlykja rýmið. Aron birti mynd á Instagram síðu sinni á dögunum og skrifaði „Keypti óvart hús." View this post on Instagram A post shared by Aron Can Gultekin (@aroncang)