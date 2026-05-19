Lífið

Aron Can og Erna keyptu „ó­vart“ hús

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aron Can og Erna María keyptu glæsilegt einbýli í Mosó.
Aron Can og Erna María keyptu glæsilegt einbýli í Mosó. Instagram

Rapparinn Aron Can og flugfreyjan Erna María eru sannkallað ofurpar en þau færðu sig nýverið í nýtt póstnúmer, úr Grafarvogi í Mosfellsbæ. Hjúin keyptu tæplega 200 milljón króna einbýlishús sem er enn óklárað en þau eru bæði framkvæmdaglöð og sýna frá ferlinu á samfélagsmiðlum.

Parið á soninn Theo og hafa verið saman í tæpan áratug. Þau eru sömuleiðis viðskiptafélagar og reka steinefnafyrirtækið R8iant samhliða því að vera mjög virk í crossfit, hlaupum og annarri hreyfingu. Aron er fæddur 1999 og Erna María 1995. 

Smartland greindi fyrst frá kaupunum en er um að ræða 300 fermetra glæsihýsi, bjart og fallegt þar sem hátt er til lofts og stórir gluggar umlykja rýmið. Aron birti mynd á Instagram síðu sinni á dögunum og skrifaði „Keypti óvart hús.“

Hús og heimili Fasteignamarkaður Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.