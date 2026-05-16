Ýmis nýmæli voru kynnt í hinum gríðarlega vel heppnuðu oddvitaumræðum Sýnar og Vísis, meðal annars var til þess að gera óvænt athugað með ljóðrænuna í frambjóðendum, hvort þeir hefðu í sér hagyrta taug? Niðurstaðan var forvitnileg.
Frambjóðendurnir, hver um sig, fengu þrjár mínútur til að semja ljóð um Reykjavík og það verður að segjast að miðað við tímarammann fórst þeim það flestum afar vel úr hendi. Sem kom nokkuð á óvart en ef grannt er gáð er ekki víst að þetta standist ítrustu kröfur. En hvað um það, við tökum viljann fyrir verkið.
Pétur Marteinsson frambjóðandi Samfylkingarinnar reið á vaðið. Hann hefur verið talsvert í Breiðholtinu að undanförnu og hans ljóð ber dám af því. Hann byrjar vel en endirinn er frekar brattur.
Breiðholtið fagurtgnæfir yfir borginni.Menning lýsir – allt er kyrrtstaður fyrir fólkkjósum Samfylkinguna
Guðmundur Ingi Þóroddsson Flokki fólksins var næstur og hann gerði tilraunir með rím. Auk þess er hann sá eini sem er með bókmenntalega vísun í sínu ljóði, sem er hinn frægi óður Diddu sem hljómsveitin Vonbrigði gerði frægt og heitir einfaldlega Ó Reykjavík, ó Reykjavík:
Reykjavík er fögur,Reykjavík er hin besta borgReykjavík er ekki mögurog hefur enga sorgÓ Reykjavík, Ó ReykjavíkKjósum Flokk fólksins
Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata vildi vísa til framtíðar, að Reykjavík væri borg komandi kynslóða og börn hans dúkkuðu upp. Ljóðmæli Kristins Jóns eru ef til vill meira í ætt við atómljóð eða frjálst flæði – stream of consiousness:
Reykjavík mín fagra borgþú býður upp á svo margtmannlíf, tengsl, útiveru og fjörÉg get farið á skíði og sleða með börnunumþegar ekki einu sinni snjóarÞú umfaðmar börnin mínog gerir æskuminningar ógleymanlegarþú verður alltaf borgin sem ég elska.
Hildur Björnsdóttir hjá Sjálfstæðisflokki mætti næst í púltið og hennar ljóð er lýsandi fyrir hennar kosningabaráttu. Hún veður í verkin og vinnur með notkun ríms. Þannig kemur lax óvænt til skjalanna en þá er vert að hafa hugfast að Elliðaárnar eru innan borgarmarka og einstakar fyrir höfðuborg að státa af slíku.
Þú ert borgin blíðabjarta undur fríðaég sem þér ljóðþú fagra fljóðhér veiði laxog veit að straxvið stöðvum tíma stríða.
Einar Þorsteinsson hjá Framsókn var næstur í röðinni. Honum er greinilega hugstæð „svikin“ sem hann hefur mátt svara fyrir. Hann byrjar bratt en svo fer takturinn úr ljóðinu, og Einar veit það:
Mín elsku besta Reykjavíkég þig aldrei svík.Breytum stefnum, bætum framtíðborgin okkar forðumst misklíð.
Ari Edwald oddviti Miðflokks kom sterkur inn, sem kann að koma einhverjum á óvart. En það er nú einu sinni svo að í menningunni er Miðflokkurinn með langbest útfærða manífestóið. Hann vinnur með bæði rím og höfuðstaði en vildi ekkert gefa út á það, þegar Bjarki Sigurðsson fréttamaður taldi þetta hið fegursta ljóð, eins og sannir laumulistamenn gera.
Ó fagra borg við sundin bláfóstraði mig af natniÉg vil leggja þér til sem ég másvo hagur allra batni.
Silja Sóley Birgisdóttir foringi Sósíalistaflokksins í borginni var næst á mælendaskrá og hennar ljóð var meira í ætt við graffití en ljóðabálk. Tvær línur sem ríma og þar eru pólitískar meiningar:
Reykjavík mín fagra borgútvistunin er algjör sorg.
Sanna Magdalena hjá Vinstrinu var næst á dagskrá og hún bauð upp á bálk. Eilítið lausan í reipum og hún sló á létta strengi í sínum ljóðmælum sem einkennast af því sem henni er efst í huga nú um stundir:
Kæra Reykjavíkin mínég vil vera þín.Er ég ekki rosafín?Reykjavík ó svo grænOg hefur alla getu til að vera væn.Reykjavík fallega borgég fer á torgViltu setja x við A.Lalla, lalla, la.Reykjavík svo gott að fara í sundeftir langan fundkveðja Sannasem er þig til í að kannaknús í hús.
Björg Magnúsdóttir hjá Viðreisn var síðust á dagskrá og flutti ljóð sitt af röggsemi. Eiginlega eins og að drepa naut. Rímið er uppá tíu og verður að segjast að hér er dágott ljóð samið á ekki meiri tíma en frambjóðendurnir fengu til að klambra saman eins og einni stöku um Reykjavík.
Ó þú fagra Reykjavíkborgin sem er engri líksundin blá og Esjan hákalla þig heimili alltaf má.
Reykjavík, já borgin bestaeigum saman framtíð mesta.