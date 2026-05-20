Í lokaþættinum af Taskmaster fengu keppendur verkefni frá Jóhanni Alfreð sem gekk út á að koma glæsikerru yfir endalínuna.
Einn keppandi átti að sitja ofan í kerrunni en hinir sem ýttu voru með bundið fyrir augun. Alls kyns hindranir voru á vegi þeirra og því var verkefnið erfitt. Og ofan á allt máttu keppendur hvorki tala saman á íslensku né ensku.
Skipt var í tvö lið en í öðru þeirra voru þau Edda Björgvins, Snjólaug Lúðvíks og Villi Netó. Sveppi og Sigurður Þór voru saman í hinu liðinu.
Hér að neðan má sjá hvernig til tókst