„Já, þau eru alvöru“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. maí 2026 14:31 Gugga í gúmmíbát svaraði algengum spurningum á Instagram. Instagram „Það er ekkert leyndarmál að ég er þekkt fyrir að vera með stór brjóst. Það eru nokkrar spurningar sem koma alltaf frá fólki sem eg þekki ekki og er kannski að hitta í fyrsta skipti þannig ég er að spá í að svara þeim bara hér,“ segir áhrifavaldurinn og fjölmiðlakonan Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, í myndbandi sem hún birti á samfélagsmiðilinn Instagram um helgina. Guðrún Svava skaust upp á stjörnuhimininn árið 2024 og er í dag með rúmlega 80 þúsund fylgjendur á Instagram og milljónir hafa horft á myndbönd sem hún birtir. Stígur á svið í fyrsta sinn Samhliða því að vera einn vinsælasti áhrifavaldur landsins hefur hún stýrt djammþáttum á Vísi, er með útvarpsþátt á FM957 ásamt Patreki Jaime og er að fara að stíga á svið í sumar sem leikkona í sýningunni Ástarseiði Bergamólíó kroppinbaks í Háskólabíói. Hún kemur til dyranna eins og hún er klædd og ræddi opinskátt á dögunum um mál sem margir ókunnugir virðast hafa þörf á að ræða við hana, brjóstin hennar. „Ég er oft spurð hvort þau séu alvöru og svarið er já. Ef þú trúir mér ekki þá er það allt í lagi, þau eru alvöru.“ Þá segist Gugga ekki viss í hvaða stærð hún sé og það sé mismunandi hvaða brjóstahaldarastærð hún kaupi. „Ég er oft í of litlum brjóstahaldarastærðum og mér finnst þau lúkka minni þá. Það eru margir að segja við mig: Þú ert í vitlausri brjóstahaldarastærð. I know og ég mun líklegast ekki breyta því.“ Sækist ekki í titilinn Stærstu brjóst landsins Hún segir marga af hennar fylgjendum vera í samanburði sem hún sækist sannarlega ekki í. „Það eru mjög margir að segja við mig: Þú ert sko ekki með stærstu brjóstin á Íslandi, ég þekki stelpu sem er með stærri.“ Fólk sé sömuleiðis að senda henni skilaboð á samfélagsmiðlum af stelpum sem hún þekki ekki og segja að nú sé Gugga komin með samkeppni. „Ég hef aldrei sett þann titil á mig að ég sé með stærstu brjóst á Íslandi. Mig langar ekki í þann titil. Það eru margir með stærri brjóst en ég og mér er alveg sama. Mér finnst bara fyndið þegar fólk segir þetta við mig því þetta er ekki eitthvað sem ég pæli í. Svo eru mjög margar stelpur sem spyrja hvort þær megi snerta þau. Það er mjög skrýtið, plís ekki spyrja mig að þessu þá finnst mér þú weirdó, nema ég þekki þig.“ „Ég elska brjóstin mín“ Pabbi Guggu er kírópraktor og segist Gugga lítið sem ekkert finna fyrir bakverkjum en fær þó oft spurningar í tengslum við það. „Ég fæ mjög oft vöðvabólgu í axlirnar, það er aðallega það.“ Sömuleiðis er algengt að fólk spyrji hana út í brjóstaminnkun. „Fólk segir: Ef ég væri þú væri ég löngu búin að fara í brjóstaminnkun, þau eru alltof stór. Okei en ég elska brjóstin mín og ég held að það sjáist alveg. Þau eru alveg pirrandi stundum og föt eru ekki alltaf flott á mér, sérstaklega hversdagsföt og ég lít út fyrir að vera feitari eða whatever. Ég persónulega mun örugglega fara einn daginn en ég er ógeðslega ung, ég er 22 ára og ég veit ekki hvort ég muni eignast börn. Ég fer fram og til baka en í bili eru þau að fara að stay right here. Svo eru margir að segja að ég sé í push up brjóstahaldara. Ég keypti einu sinni push up frá Skims og ég hef aldrei notað hann. Brjóstin mín líta ógeðslega illa út í push up, ég lofa ykkur því. View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat) Að lokum segist Gugga ekki taka þessum spurningum mjög alvarlega og finnst gott að geta gert grín að sjálfri sér. „Ég reyni að taka sem minnst inn á mig og ég sýni þau mikið þannig mér finnst allt í lagi að fólk sé að spyrja út í þau. Ég gæti alveg verið í rúllukraga alla daga en ég bara vil það ekki,“ segir hún brosandi. Samfélagsmiðlar Mest lesið Valgerður og Kjartan Vald eiga von á barni Lífið Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“ Lífið Þá var kátt í höllinni Tónlist Shakira sýknuð Tónlist „Ætlið þið í pottinn?“ Lífið „Já, þau eru alvöru“ Lífið Alma himinlifandi með soninn sem lofar 45 prósenta fylgi næst Lífið Setur ávallt á sig varalit á kjördag en verður ekki með hann í kvöld Lífið Krakkatía vikunnar: Bragðlaukar, kosningar og gulrófur Lífið Stjörnuleikarar sendu yfirlýstum aðdáanda kveðju Lífið Fleiri fréttir „Já, þau eru alvöru“ „Ætlið þið í pottinn?“ Valgerður og Kjartan Vald eiga von á barni Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“ Krakkatía vikunnar: Bragðlaukar, kosningar og gulrófur Setur ávallt á sig varalit á kjördag en verður ekki með hann í kvöld Alma himinlifandi með soninn sem lofar 45 prósenta fylgi næst Sigurræða Ásdísar: Ætlaði allt að koll um keyra þegar Ásdís mætti Búlgaría fór fram úr Ísrael á síðustu stundu og sigraði Eurovision Stjörnuleikarar sendu yfirlýstum aðdáanda kveðju Ljóðelskir frambjóðendur sýna hvað í þeim býr Fréttatía vikunnar: Jake Paul, Rúmeni og Bakgarðshlaup Oddvitaáskorunin: Ætlaði sér að verða næsti Beckham Oddvitaáskorunin: Sneri heim vegna fjölskyldunnar Oddvitaáskorunin: Dreymdi um að verða veðurfræðingur Oddvitaáskorunin: Gildran betri en Kaleo Konan sem skaut Spider Sabich til bana er látin Oddvitaáskorunin: Neitar að nota gervigreind Oddvitaáskorunin: Ennþá svekkt með úrslit Eurovision 2010 Búið spil fimm mánuðum eftir fæðingu dótturinnar Oddvitaáskorunin: Liverpool ekki vinsælasta liðið innan flokksins Oddvitaáskorunin: „Alveg óþolandi hvað ég kann illa á klukku“ Oddvitaáskorunin: Hljóp í spreng Sveinn Andri og Vigdís keyptu ótrúlega íbúð á besta stað Oddvitaáskorunin: Grét yfir bókinni í misheppnaðri útilegu Oddvitaáskorunin: Ætlaði til Akureyrar en sneri óvart við í Borgarnesi Geltandi Britney sögð hafa ógnað gestum veitingastaðar Oddvitaáskorunin: Ron Burgundy sá fyndnasti Oddvitaáskorunin: „Jólasveinn í Jólafsfirði“ Oddvitaáskorunin: „Baunateljarinn“ Sjá meira