Búlgaría fór með sigur af hólmi í Eurovision sem fram fór í Vínarborg í Austurríki í kvöld. Ísrael lenti í öðru sæti og Rúmenía í því þriðja. Þetta er í fyrsta sinn sem Búlgaría sigrar keppnina en landið tók ekki þátt síðustu fjögur ár. DARA með lagið Bangaranga fékk alls 516 stig.
Ísrael hlaut 343 stig samanlagt frá dómnefndum og áhorfendum og mátti greinilega heyra baulað á keppendur Ísraels þegar áhorfendastigin voru tilkynnt og landið færðist efst í stigatöfluna. Sat það þar allt þar til áhorfendastig Búlgaríu voru tilkynnt undir lok stigatalningarinnar.
Færri lönd tóku þátt í Eurovision en síðustu ár þar sem Spánn, Ísland, Írland, Holland og Slóvenía sniðgengu keppnina vegna andstöðu við þátttöku Ísraels.
Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð.