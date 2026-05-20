Þurfti hjálp við að anda og lítið var um svör Stefán Árni Pálsson skrifar 20. maí 2026 11:31 Guðrún krafðist þess að sonur hennar yrði skoðaður náið eftir ítrekuð veikindi. Eftir mikið stapp fékk hún sitt í gegn. Guðrún Jóna Hreggviðsdóttir er gift fjögurra barna móðir sem kynntist eiginmanni sínum og barnsföður árið 2000. Börnin eignuðust þau frá 2001 til 2020 en síðast kom Styrkár, sem er sex ára í dag. Upplifunin með fyrstu þrjú var eðlileg, bæði skemmtileg og erfið, eins og flestir þekkja, en eitthvað var öðruvísi með Styrkár. Óvanalega óvær var hann. „Ég sef rosalega lítið og var alveg farin að leita svolítið oft til lækna og hvort það væri hægt að fá eitthvað bara til þess að hjálpa honum að sofa og ég bara líka alveg búin á því. Það var meira að segja einn læknir sem nefndi það, þegar hann var átta mánaða, að hann væri nú örugglega bara með ADHD,“ segir Guðrún í Íslandi í dag í vikunni en Sindri Sindrason ræddi við hana. Styrkár kemst inn á leikskóla 16 mánaða og þá byrjaði hann að veikjast óvenjumikið. „Hann fékk svona kinnholusýkingar, eyrnabólgur, lungnabólgur, bara alls konar og hann nær eiginlega ekkert að mæta í leikskóla, bara kannski einn, tveir dagar og svo er ég alltaf bara með hann heima,“ segir Guðrún og heldur áfram. „Svo fer það að vera þannig að hann fer í rör í eyrun og þá verða hlutirnir aðeins skárri og hann fær í það minnsta ekki eyrnabólgur. Svo bara heldur þetta áfram, alltaf bara sýkingar og hann er að fá sýklalyf bara í hverjum mánuði og nær aldrei að jafna sig.“ Alvarlegar sýkingar hvað eftir annað Við tóku örar spítalaferðir því Styrkár fékk alvarlegar sýkingar hvað eftir annað. Hann þurfti hjálp við að anda og lítið var um svör, nema að hann væri mögulega dæmigert Covid-barn, nýbyrjaður á leikskóla og kannski með astma. „Ég var eitthvað að deila í Instagram story, öllum þessum veikindum. Ég er bara, þú veist, þreytt og buguð móðir. Svo er það ein mamma sem sendi mér bara á Instagram skilaboð og segir við mig að þetta sé ekki eðlilegt. Hún spyr mig hvort ég sé búin að biðja lækni um að mæla IGG í honum sem er eitt af mótefnum líkamans varðandi sýkingavarnir. Ég bið astmalækninn hans um það. Hann hafði nú ekkert trú á því að þetta væri nú ekkert, en ég var svona svolítið ákveðin,“ segir Guðrún og bætir við að læknirinn hafi mestmegnis samþykkt mælinguna til að friða hana sem móður. „Hann er mældur og það kemur í ljós að hann er bara alveg tómur, hann er ekki með neinar varnir og ef hann fær bara þú veist, einhverjar venjulegar sýkingar þá verða þær bara rosalega slæmar.“ Læknar höfðu þó trú á að þetta kæmi mögulega þegar hann yrði þriggja ára, höfðu allavega ekki miklar áhyggjur en þetta þurfti að meðhöndla. „Hann fer þá í lyfjagjafir, svona mótefnalyfjagjafir, á Barnaspítalanum og hann fer þá sem sagt á fjögurra vikna fresti á Barnaspítalanum og þá bara fær hann vörn í sig. Hann getur þá lifað nokkuð eðlilegu lífi, farið í leikskólann, en það þarf alltaf að passa vel upp á Styrkár." Styrkári er sex ára í dag og honum líður vel vegna þess að hann fékk meðferð ungur. Hann spilar fótbolta, er í fimleikum en er þó með astma. „Hann er að fara á fjögurra vikna fresti og þá er hann oft að fara að detta í veikindi og oft er maður svona að passa kannski að hann sé ekki að fara í þú veist afmæli eða Kringluna eða eitthvað þannig." Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. 