Jónasi Má Torfasyni oddvita Samfylkingar var fagnað innilega í kosningapartýi flokksins á Café Catalinu í Hamraborginni. Alma Möller heilbrigðisráðherra móðir Jónasar segist hreykin af syni sínum, það hafi verið hann sem dró hana út í stjórnmálin en ekki öfugt.
Samfylkingin í Kópavogi er með nítján prósent fylgi, sem er tvöfalt meira en síðast. Jónas ávarpaði fylgjendur sína og sagði Samfylkinguna í Kópavogi hafa rekið bestu kosningabaráttu landsins. „Mér reiknast til ef við höldum þessu dampi verðum við komin með 45 prósenta fylgi í næstu kosningum. Tökum niðurstöðunum sem koma en nóttin er ung. Þetta er frábær árangur, þið eruð búin að vera stórkostleg.“
Elísabet Inga fréttakona ræddi við Ölmu Möller heilbrigðisráðherra, sem var að sjálfsögðu mætt á Catalinu að styðja sinn mann.
„Þau eru að tvöfalda fylgið og þetta er glæsileg barátta. Stutt síðan Jónas flutti til landsins, í október en hann er sannarlega búinn að stimpla sig inn.“
Hvernig lýst þér á að hann sé í pólitík, sumir foreldrar í pólitík vilja ekki sjá börnin sín í þessu, samgleðstu honum?
„Já, hann hefur mikla ástríðu, hann byrjaði í þessu á undan mér og í rauninni var það hann sem dró mig af stað, ég held hann eigi eftir að gera Kópavogi gott gagn.“