Lífið

Orms­tunga og Óresteia með flestar til­nefningar

Samúel Karl Ólason skrifar
Atli Rafn og Ebba Katrín í hlutverkum sínum í Óresteiu.

Sýningin Ormstunga fékk tólf tilnefningar til Grímunnar, Íslensku sviðslistaverðlaunanna, þetta árið. Óresteia fékk tíu. Galdrakarlinn í Oz er í þriðja sæti yfir fjölda tilnefninga með sex slíkar.

Ormstunga er eftir Hafstein Níelsson og Ólíver Þorsteinsson en Gísli Örn Garðarsson er leikstjóri. Um sýninguna sagði Jónas Sen að það væri „ákveðin bilun fólgin í því að skapa „rapp-söngleik“ byggðan á Íslendingasögu. Þjóðleikhúsið ákvað hins vegar að henda sér beint í djúpu laugina án kúts. Útkoman er vægast sagt eggjandi, enda voru fagnaðarlætin á frumsýningunni mikil.“

Símon Birgisson gaf Óresteiu fimm stjörnur af fimm.

„Um fjögurra klukkutíma leikrit eftir Benedict Andrews byggt á blóðugri grískri tragedíu. Og hvað er jólalegra eða íslenskara en fjölskylduharmleikur á jólum? Hvorki leikrit eða leikstjórn Benedict Andrews olli mér vonbrigðum. Þetta var alvöru kjaftshögg á hátíð ljóss og friðar. Sýning sem lætur engan ósnortinn – þá sem treysta sér að mæta það er að segja.“

Tilnefningar til Grímunnar voru opinberaðar í Tjarnarbíó í dag. Listann í heild sinni má sjá hér að neðan, auk Hvatningarverðlaunanna neðst.

Sýning ársins

  • Ormstunga - Þjóðleikhúsið
  • Óresteia - Þjóðleikhúsið
  • Salka - ástin og dauðinn - Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið
  • Sérstæðan - Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó
  • Söngleikurinn Kabarett - Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsi

Leikrit ársins

  • Ormstunga - Hafsteinn Níelsson og Ólíver Þorsteinsson
  • Óresteia - Benedict Andrews
  • Rómantísk gamanmynd- Sigurður Ámundason, Jóhann Kristófer Stefánsson og Tatjana Dís Aldísar Razoumeenko
  • Salka - ástin og dauðinn - Unnur Ösp Stefánsdóttir, byggt á skáldsögu eftir Halldór Laxness
  • Sæmundur Fróði - Þórunn Guðmundsdóttir

Barnasýning ársins

  • Engan asa Einar Áskell - Sviðsetning: Daldrandi
  • Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Hreiðrið - Sviðsetning: Miðnætti í samstarfi við Þjóðleikhúsið
  • Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Leikstjóri ársins

  • Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Agnes Wild Lína í Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Gísli Örn Garðarson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Benedict Andrews í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Gréta Kristín Ómarsdóttir í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið

Leikkona í aðalhlutverki

  • Ásthildur Úa Sigurðardóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Birta Sólveig Söring Þórisdóttir í Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Ebba Katrín Finnsdóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsi
  • Nína Dögg Filippusdóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Unnur Ösp Stefánsdóttir  í Salka - ástin og dauðinn - Sviðsetning: Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið

Leikari í aðalhlutverki

  • Atli Rafn Sigurðarson í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsi
  • Árni Pétur Guðjónsson í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið
  • Elísabet Skagfjörð í Engan asa Einar Áskell - Sviðsetning: Daldrandi
  • Jakob van Oosterhout í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Leikkona í aukahlutverki

  • Berglind Alda Ástþórsdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Margrét Vilhjálmsdóttir í Íbúð 10B - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Ólafía Hrönn Jónsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Sólveig Arnarsdóttir í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Vigdís Halla Birgisdóttir í Elskan, er ég heima? - Sviðsetning: Leikfélag Akureyrar

Leikari í aukahlutverki

  • Björn Stefánsson í Moulin Rouge! Söngleikur - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Fannar Arnarsson í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið.
  • Hilmir Jensson í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Kjartan Darri Kristjánsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson í Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Söngvari ársins 2026

  • Björk Níelsdóttir í Sæmundur Fróði - Sviðsetning: Animato í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Bryndís Guðjónsdóttir í La bohéme - Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Óður í samstarfi við Borgarleikhúsið
  • Jóna G. Kolbrúnardóttir í Carmen - Sviðsetning: Kammeróperan í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Rán Ragnarsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið

Dansari ársins 2026:

  • Erna Gunnarsdóttir í Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn
  • Hiroki Ichinose í Garðurinn - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn
  • Íris Ásmundar í See instructions - Sviðsetning: Íris Ásmundar, Karitas Lotta Tulinius og Magnús Jóhann Ragnarsson.
  • Jón Sigurður Gunnarsson og Sally Cowdin í Sirkusmolar - Sviðsetning: Hringleikur í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Sally Cowden í Point of Axis - Sviðsetning: Ballet Axis í samstarfi við Tjarnarbíó

Búningar ársins.

  • Júlíanna Lára Steingrímsdóttir - Galdrakarlinn í Oz í Borgarleikhúsinu
  • Eva Björg Harðardóttir Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu
  • Þórunn María Jónsdóttir Niflungahringurinn allur Sviðsetning í Borgarleikhúsinu
  • Filippía I. Elísdóttir Óresteia í Þjóðleikhúsinu
  • Hulda Kristín Hauksdóttir - Söngleikurinn Kabarett Sviðsetning í Leikhúsi ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikúsið

Danshöfundur ársins

  • Aðalheiður Halldórsdóttir - Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn
  • Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis - Pointe of Axis - Sviðsetning: Ballet Axis í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Rósa Ómarsdóttir - Sérstæðan -  Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur productions og Tjarnarbíó

Tónlist og hljóðmynd ársins

  • Jónsi fyrir sýninguna Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn
  • Katrín Lóa Hafsteinsdóttir fyrir tónlist í sýningunni Mergur - Sviðsetning: Mergur leikhópur í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Hafsteinn Níelsson og Jóhannes Damian R. Patreksson fyrir tónlist í sýningunni Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Bára Gísladóttir fyrir tónlist í sýningunni Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson fyrir sýninguna Sæmundur Fróði - Sviðsetning: Animato í samstarfi við Tjarnarbíó

Dans- og sviðshreyfingar ársins

  • Ernesto Camilo Valdes og Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Lea Alexandra Gunnarsdóttir, Jökull Smári Jakobsson, Nikulás Hansen Daðason í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Juulius Vaiksoo og Leevi Rauhalahti í Mergur - Sviðsetning: Mergur leikhópur í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Liam Steel í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Júlía Kolbrún Sigurðardóttir og Sally Cowdin í Söngleikurinn Kabarett - Sviðsetning: Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið.

Lýsing ársins

  • Jónsi og Isaac Cohen í Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn
  • Andreu Fàbregas Granes í Flækt - Sviðsetning: Viva Holding og MurMur Productions í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Gunnar Hildimar Halldórsson í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Ásta Jónína Arnardóttir í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Katerina Blahutova í Sérstæðan - Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó

Leikmynd ársins

  • Eva Signý Berger í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið
  • Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó
  • Ilmur Stefánsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Elín Hansdóttir i Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið
  • Rósa Ómarsdóttir, Sean Patrick O'Brian, Valdimar Jóhannsson, Katarina Blahutova og Owen Hindley í Sérstæðan - Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó

Hvatningarverðlaun ársins

Barna- og ungmennastarf Borgarleikhússins: Í öllu barna- og ungmennastarfi Borgarleikhússins er markvisst unnið eftir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Starfið er afar fjölbreytt og í stöðugri þróun. Það nær meðal annars til fjölmenns leiklistarskóla, barnaþings og mikilvægs starfs með flóttabörnum og hinsegin ungmennum. Árlega er boðið upp á þrjár ókeypis leiksýningar fyrir ólíka aldurshópa skólabarna. Verkfærakista leiklistarinnar er þannig nýtt af miklum metnaði til þroska og valdeflingar nýrra kynslóða.

Dansverkstæðið: Dansverkstæðið vinnur ómetanlegt starf við að efla danslistina og kynna hana fyrir almenningi með fjölbreyttum námskeiðum og uppákomum með það að leiðarljósi að dans sé tjáningarform sem allir ættu að geta tileinkað sér. Til að tryggja jafnt aðgengi óháð efnahag stendur gestum ávallt til boða að greiða miðaverð eftir getu. Með þessu, ásamt því að bjóða almenningi æfingarými, opnar Dansverkstæðið dyr að listforminu og nær til breiðari hóps samfélagsins.

Improv Ísland: Í yfir áratug hefur spunahópurinn Improv Ísland haft mikil áhrif á íslenskar sviðslistir. Á þeim tíma hefur hann fyllt Þjóðleikhúskjallarann af áhorfendum sem mæta aftur og aftur á sýningar þar sem engin tvö kvöld eru eins. Með því að tvinna saman leiklist, tónlist og fersku gríni af óþrjótandi sköpunargleði hefur Improv Ísland unnið dýrmætt frumkvöðlastarf og fest nýtt sviðslistaform varanlega í sessi hérlendis.

Leikhúslistakonur 50+: Frá árinu 2014 hefur hópurinn Leikhúslistakonur 50+ staðið fyrir hátt í fjörutíu viðburðum, allt frá ljóðagjörningum til uppsetninga á nýjum íslenskum leikverkum. Hópurinn, sem samanstendur af breiðum hópi sviðslistakvenna, hefur vakið verðskuldaða athygli á þeim ríkulega mannauði sem leiklistin á í miðaldra og eldri konum. Þetta öfluga starf, unnið af einskærri ástríðu og án opinberra styrkja, hefur auðgað menningarflóruna hressilega undanfarin tólf ár.

Stertabenda:  Stertabenda skapar ögrandi, einlæg og fagurlega unnin sviðsverk sem tala skýrt inn í samfélagsumræðuna og miðla hinsegin reynsluheimi. Fyrir sýninguna Skammarþríhyrninginn stóð hópurinn til dæmis fyrir ókeypis leiklistarnámskeiði fyrir hinsegin sviðslistafólk sem tók í kjölfarið þátt í verkinu. Á tímum aukinnar skautunar hefur Stertabenda fundið framsæknar og skapandi leiðir til að fræða, gagnrýna og sameina í lifandi samtali við áhorfendur og samfélagið allt.

