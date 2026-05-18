Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Samúel Karl Ólason skrifar 18. maí 2026 20:22 Atli Rafn og Ebba Katrín í hlutverkum sínum í Óresteiu. Sýningin Ormstunga fékk tólf tilnefningar til Grímunnar, Íslensku sviðslistaverðlaunanna, þetta árið. Óresteia fékk tíu. Galdrakarlinn í Oz er í þriðja sæti yfir fjölda tilnefninga með sex slíkar. Ormstunga er eftir Hafstein Níelsson og Ólíver Þorsteinsson en Gísli Örn Garðarsson er leikstjóri. Um sýninguna sagði Jónas Sen að það væri „ákveðin bilun fólgin í því að skapa „rapp-söngleik“ byggðan á Íslendingasögu. Þjóðleikhúsið ákvað hins vegar að henda sér beint í djúpu laugina án kúts. Útkoman er vægast sagt eggjandi, enda voru fagnaðarlætin á frumsýningunni mikil.“ Sjá einnig: Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? Símon Birgisson gaf Óresteiu fimm stjörnur af fimm. „Um fjögurra klukkutíma leikrit eftir Benedict Andrews byggt á blóðugri grískri tragedíu. Og hvað er jólalegra eða íslenskara en fjölskylduharmleikur á jólum? Hvorki leikrit eða leikstjórn Benedict Andrews olli mér vonbrigðum. Þetta var alvöru kjaftshögg á hátíð ljóss og friðar. Sýning sem lætur engan ósnortinn – þá sem treysta sér að mæta það er að segja.“ Sjá einnig: Móðurmorð í blóðugu jólaboði Tilnefningar til Grímunnar voru opinberaðar í Tjarnarbíó í dag. Listann í heild sinni má sjá hér að neðan, auk Hvatningarverðlaunanna neðst. Sýning ársins Ormstunga - Þjóðleikhúsið Óresteia - Þjóðleikhúsið Salka - ástin og dauðinn - Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið Sérstæðan - Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó Söngleikurinn Kabarett - Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsi Leikrit ársins Ormstunga - Hafsteinn Níelsson og Ólíver Þorsteinsson Óresteia - Benedict Andrews Rómantísk gamanmynd- Sigurður Ámundason, Jóhann Kristófer Stefánsson og Tatjana Dís Aldísar Razoumeenko Salka - ástin og dauðinn - Unnur Ösp Stefánsdóttir, byggt á skáldsögu eftir Halldór Laxness Sæmundur Fróði - Þórunn Guðmundsdóttir Barnasýning ársins Engan asa Einar Áskell - Sviðsetning: Daldrandi Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Hreiðrið - Sviðsetning: Miðnætti í samstarfi við Þjóðleikhúsið Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Leikstjóri ársins Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Agnes Wild Lína í Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Gísli Örn Garðarson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Benedict Andrews í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Gréta Kristín Ómarsdóttir í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið Leikkona í aðalhlutverki Ásthildur Úa Sigurðardóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Birta Sólveig Söring Þórisdóttir í Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Ebba Katrín Finnsdóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsi Nína Dögg Filippusdóttir í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Unnur Ösp Stefánsdóttir í Salka - ástin og dauðinn - Sviðsetning: Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið Leikari í aðalhlutverki Atli Rafn Sigurðarson í Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsi Árni Pétur Guðjónsson í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið Elísabet Skagfjörð í Engan asa Einar Áskell - Sviðsetning: Daldrandi Jakob van Oosterhout í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Leikkona í aukahlutverki Berglind Alda Ástþórsdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Margrét Vilhjálmsdóttir í Íbúð 10B - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Ólafía Hrönn Jónsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Sólveig Arnarsdóttir í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Vigdís Halla Birgisdóttir í Elskan, er ég heima? - Sviðsetning: Leikfélag Akureyrar Leikari í aukahlutverki Björn Stefánsson í Moulin Rouge! Söngleikur - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Fannar Arnarsson í Skammarþríhyrningurinn - Sviðsetning: Stertabenda í samstarfi við MurMur Productions og Borgarleikhúsið. Hilmir Jensson í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Kjartan Darri Kristjánsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson í Lína Langsokkur - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Söngvari ársins 2026 Björk Níelsdóttir í Sæmundur Fróði - Sviðsetning: Animato í samstarfi við Tjarnarbíó Bryndís Guðjónsdóttir í La bohéme - Sviðsetning: Sviðslistahópurinn Óður í samstarfi við Borgarleikhúsið Jóna G. Kolbrúnardóttir í Carmen - Sviðsetning: Kammeróperan í samstarfi við Tjarnarbíó Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Rán Ragnarsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Dansari ársins 2026: Erna Gunnarsdóttir í Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn Hiroki Ichinose í Garðurinn - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn Íris Ásmundar í See instructions - Sviðsetning: Íris Ásmundar, Karitas Lotta Tulinius og Magnús Jóhann Ragnarsson. Jón Sigurður Gunnarsson og Sally Cowdin í Sirkusmolar - Sviðsetning: Hringleikur í samstarfi við Tjarnarbíó Sally Cowden í Point of Axis - Sviðsetning: Ballet Axis í samstarfi við Tjarnarbíó Búningar ársins. Júlíanna Lára Steingrímsdóttir - Galdrakarlinn í Oz í Borgarleikhúsinu Eva Björg Harðardóttir Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu Þórunn María Jónsdóttir Niflungahringurinn allur Sviðsetning í Borgarleikhúsinu Filippía I. Elísdóttir Óresteia í Þjóðleikhúsinu Hulda Kristín Hauksdóttir - Söngleikurinn Kabarett Sviðsetning í Leikhúsi ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikúsið Danshöfundur ársins Aðalheiður Halldórsdóttir - Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis - Pointe of Axis - Sviðsetning: Ballet Axis í samstarfi við Tjarnarbíó Rósa Ómarsdóttir - Sérstæðan - Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur productions og Tjarnarbíó Tónlist og hljóðmynd ársins Jónsi fyrir sýninguna Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn Katrín Lóa Hafsteinsdóttir fyrir tónlist í sýningunni Mergur - Sviðsetning: Mergur leikhópur í samstarfi við Tjarnarbíó Hafsteinn Níelsson og Jóhannes Damian R. Patreksson fyrir tónlist í sýningunni Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Bára Gísladóttir fyrir tónlist í sýningunni Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson fyrir sýninguna Sæmundur Fróði - Sviðsetning: Animato í samstarfi við Tjarnarbíó Dans- og sviðshreyfingar ársins Ernesto Camilo Valdes og Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Lea Alexandra Gunnarsdóttir, Jökull Smári Jakobsson, Nikulás Hansen Daðason í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó Juulius Vaiksoo og Leevi Rauhalahti í Mergur - Sviðsetning: Mergur leikhópur í samstarfi við Tjarnarbíó Liam Steel í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Júlía Kolbrún Sigurðardóttir og Sally Cowdin í Söngleikurinn Kabarett - Sviðsetning: Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsið. Lýsing ársins Jónsi og Isaac Cohen í Flóðreka - Sviðsetning: Íslenski dansflokkurinn Andreu Fàbregas Granes í Flækt - Sviðsetning: Viva Holding og MurMur Productions í samstarfi við Tjarnarbíó Gunnar Hildimar Halldórsson í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Ásta Jónína Arnardóttir í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó Katerina Blahutova í Sérstæðan - Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó Leikmynd ársins Eva Signý Berger í Galdrakarlinn í Oz - Sviðsetning: Borgarleikhúsið Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir í Innblástur - Sviðsetning: Leikhópurinn Með ólíkindum í samstarfi við Tjarnarbíó Ilmur Stefánsdóttir í Ormstunga - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Elín Hansdóttir i Óresteia - Sviðsetning: Þjóðleikhúsið Rósa Ómarsdóttir, Sean Patrick O'Brian, Valdimar Jóhannsson, Katarina Blahutova og Owen Hindley í Sérstæðan - Sviðsetning: Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó Hvatningarverðlaun ársins Barna- og ungmennastarf Borgarleikhússins: Í öllu barna- og ungmennastarfi Borgarleikhússins er markvisst unnið eftir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Starfið er afar fjölbreytt og í stöðugri þróun. Það nær meðal annars til fjölmenns leiklistarskóla, barnaþings og mikilvægs starfs með flóttabörnum og hinsegin ungmennum. Árlega er boðið upp á þrjár ókeypis leiksýningar fyrir ólíka aldurshópa skólabarna. Verkfærakista leiklistarinnar er þannig nýtt af miklum metnaði til þroska og valdeflingar nýrra kynslóða. Dansverkstæðið: Dansverkstæðið vinnur ómetanlegt starf við að efla danslistina og kynna hana fyrir almenningi með fjölbreyttum námskeiðum og uppákomum með það að leiðarljósi að dans sé tjáningarform sem allir ættu að geta tileinkað sér. Til að tryggja jafnt aðgengi óháð efnahag stendur gestum ávallt til boða að greiða miðaverð eftir getu. Með þessu, ásamt því að bjóða almenningi æfingarými, opnar Dansverkstæðið dyr að listforminu og nær til breiðari hóps samfélagsins. Improv Ísland: Í yfir áratug hefur spunahópurinn Improv Ísland haft mikil áhrif á íslenskar sviðslistir. Á þeim tíma hefur hann fyllt Þjóðleikhúskjallarann af áhorfendum sem mæta aftur og aftur á sýningar þar sem engin tvö kvöld eru eins. Með því að tvinna saman leiklist, tónlist og fersku gríni af óþrjótandi sköpunargleði hefur Improv Ísland unnið dýrmætt frumkvöðlastarf og fest nýtt sviðslistaform varanlega í sessi hérlendis. Leikhúslistakonur 50+: Frá árinu 2014 hefur hópurinn Leikhúslistakonur 50+ staðið fyrir hátt í fjörutíu viðburðum, allt frá ljóðagjörningum til uppsetninga á nýjum íslenskum leikverkum. Hópurinn, sem samanstendur af breiðum hópi sviðslistakvenna, hefur vakið verðskuldaða athygli á þeim ríkulega mannauði sem leiklistin á í miðaldra og eldri konum. Þetta öfluga starf, unnið af einskærri ástríðu og án opinberra styrkja, hefur auðgað menningarflóruna hressilega undanfarin tólf ár. Stertabenda: Stertabenda skapar ögrandi, einlæg og fagurlega unnin sviðsverk sem tala skýrt inn í samfélagsumræðuna og miðla hinsegin reynsluheimi. Fyrir sýninguna Skammarþríhyrninginn stóð hópurinn til dæmis fyrir ókeypis leiklistarnámskeiði fyrir hinsegin sviðslistafólk sem tók í kjölfarið þátt í verkinu. Á tímum aukinnar skautunar hefur Stertabenda fundið framsæknar og skapandi leiðir til að fræða, gagnrýna og sameina í lifandi samtali við áhorfendur og samfélagið allt. 