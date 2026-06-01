Enn ekkert spurst til Hákonar

Enn hefur ekkert spurst til Hákonar Þórs Elmers, hins 53 ára föður sem hvarf sporlaust af flugvelli í Búdapest í apríl. Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, vekur nú athygli á mannshvarfinu en Hákon er bróðursonur hans.
Aron Freyr Elmers, sonur hans, sagði við Vísi í dag að ekkert hefði spurst til föður síns frá því að síðast var greint frá hvarfi hans í apríl. „Við höfum ekkert heyrt,“ sagði Aron en bætti við að leit lögreglu stæði enn yfir.
Fyrir rúmum mánuði var greint frá því að Hákon hefði horfið sporlaust þegar hann stakk af á flugvelli í Búdapest í Ungverjalandi laugardagskvöldið 11. apríl. Hann var sagður hafa virst ringlaður þegar síðast sást til hans á hóteli þar sem hann hafði dvalið í um þrjá mánuði í aðdraganda hvarfsins.
Hann hafði farið í ferðalag um alla Evrópu en þau ferðaáform komu flatt upp á fjölskylduna, að sögn Arons.
Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, vekur athygli á málinu á ný inni á Facebook-hópi Íslendinga í Búdapest. Þar skrifar Jón að Hákon sé bróðursonur sinn og að fjölskyldan hafi, eins og gefur að skilja, miklar áhyggjur af honum. Hann biðlar þar til fólks sem þekkir til málsins að hafa samband við lögreglu.
„Ég svona er búinn að vera, eins og margir, að velta fyrir mér hvað sé hægt að gera, annað en það sem er verið að gera,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að hann hafi fundið Facebook-hópinn fyrir tilviljun.
„Já, ég bara fann þessa grúppu bara af rælni og hugsaði að ég myndi prófa að henda inn færslunni. Líka bara að nota mig til að vekja athygli á þessu, það hefur ekkert spurst til hans síðan 11. apríl og mér datt bara í hug að birta þetta,“ segir hann sömuleiðis.
Þá greinir hann frá því að það hafi ekkert nýtt verið að frétta hjá þeim í fjölskyldunni, „síðan eru líka bara einsog þú veist svona rannsóknir eðli máls samkvæmt mikið bundnar trúnaði vegna viðkvæmra upplýsinga,“ bætir hann við.
Þeir frændur hafi ekki verið í miklu sambandi undanfarið en þeir hafi verið nánir í gegnum tíðina. „Já, við höfum verið nánir í gegnum tíðina en ég hef ekkert verið í sambandi við hann í einhvern tíma og veit lítið svona hvað hann var að gera þarna, veit mjög lítið um það.“
Hann segist ætla að athuga það í kvöld hvort honum hafi borist einhverjar upplýsingar út frá færslunni. Þá segist hann líka halda í vonina um að það verði hægt að nýta nýjar upplýsingar til þess að finna Hákon.
„Óttalegur vanmáttur og já, ég birti þessa færslu á síðunni þarna en er búinn að vera alveg á haus síðan ég setti þetta inn og hef ekki náð að skoða neitt hvort einhver sé búinn að senda á okkur. En ég ætla að skoða þetta í kvöld. Það væri algjörlega frábært ef og við vonum náttúrulega að hann finnist og að fram komi einhverjar upplýsingar,“ segir hann.