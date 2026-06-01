Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Íbúar nágrennisins vöknuðu margir hverjir við háværan hvellinn.
Kröftug höggbylgja braut glugga og olli skemmdum á húsum í margra kílómetra fjarlægð eftir að eldur kom upp í flugeldaverksmiðju á Möltu. Röð öflugra sprenginga varð í kjölfarið og tveir eru á sjúkrahúsi með áverka af völdum höggsins.

Eldurinn kom upp í morgun í flugeldaverksmiðjunni Lourdes á Triq tal-Qadi-hæð á norðanverðri Möltu. Byggingar í nágrenninu urðu fyrir miklu tjóni en samkvæmt umfjöllun miðilsins Times of Malta er enginn talinn hafa látist af völdum sprengingarinnar. Allir starfsmenn verksmiðjunnar og íbúar í nágrenninu hafi látið vita af sér. Eldsupptök liggja ekki fyrir.

Tveir menn sem unnu á akri skammt undan, báðir á miðjum aldri, voru fluttir á sjúkrahús þar sem hlúð var að sárum þeirra sem þó eru sögð lítilsháttar. Einhver fjöldi búfjár er talinn hafa drepist af völdum sprengingarinnar.

Heppilega reið sprengingin af um hálf sjöleytið að morgni að staðartíma og því voru starfsmenn ekki mættir til vinnu í verksmiðjunni. Hvellurinn gerði það þó af verkum að þeir voru allir á fótum um það leyti. Höggbylgjan fannst um alla norðanverða eyjuna og hana miðja.

Gluggar brotnuðu víða í nærliggjandi bæjum og grjóti rigndi yfir akra og þorp. Bílar urðu fyrir tjóni af þeirra völdum og flutningamaður varð einnig fyrir smávægilegum áverkum af völdum grjótregnsins.

Sama flugeldaverksmiðja sprakk einnig í loft upp árið 2018 með þeim afleiðingum að tveir menn slösuðust alvarlega. 

