Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. júní 2026 13:46 Bjarna var illa brugðið á eigin heimili fyrir helgi. Húsráðandi á Kársnesi í Kópavogi sem vaknaði upp við innbrotsþjófa sem brutust inn til hans um miðja nótt segist vera hugsi yfir hugrekki þjófanna sem virtu Securitas miða að vettugi áður en þeir létu til skarar skríða. Hann segist þakklátur fyrir að hafa verið einn heima enda sitji atburðarásin enn í honum. „Ég er aðallega hugsi yfir því sem mér finnst vera stóra málið og það er að fælingarmáttur Securitas miðanna er enginn. Það virðist vera sem þeir séu búnir að reikna út viðbragðstíma Securitas og fara inn hvort sem miðarnir eru þarna eða ekki,“ segir Bjarni Hafþór Helgason íbúi á Huldubraut á Kársnesi í Kópavogi. Hann greinir frá innbrotinu sem átti sér stað aðfaranótt fimmtudags í færslu á íbúahópnum Kársnesið okkar og því hvernig sex Securitas miðar í húsinu hafi verið virtir að vettugi. Fljótir að koma sér út Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er innbrotið til rannsóknar. Er lögregla að fara yfir myndefni úr hverfinu. Í færsu sinni lýsir Bjarni innbrotinu og hvernig hann hafi vaknað við læti þegar gluggi í næsta herbergi var brotinn upp. Hann hafi ekki áttað sig á því hvað var að gerast en fannst hann heyra lágværa rödd. „Ég reis upp og sá á símanum að klukkan var 4:20 og áttaði mig þá á hvað var í gangi. Ég fór úr herberginu með símann í höndunum og beint upp stigann og hringdi í 112, tilkynnti staðsetningu og hvað væri að gerast og óskaði eftir lögreglu strax.“ Innbrotsþjófarnir hafi þá heyrt í Bjarna í símanum og verið fljótur að koma sér aftur út um gluggann. Ljóst sé að að minnsta kosti annar þeirra hafi verið kominn því fatastandur innan við gluggann hafði verið færður úr stað. „Ég sá aldrei þjófanna en álít þá hafa verið tvo því mér fannst ég heyra lágværa rödd eða raddir. Sem betur fer fór ég upp stigann með símann en ekki inn í herbergið þar sem innbrotið átti sér stað, því maður veit aldrei í hvers konar ástandi fólk er við svona aðstæður. Lögreglan kom eftir nokkrar mínútur en þá var ekkert að sjá nema verksummerkin á glugganum.“ Þakklátur að hafa ekki verið heima Bjarni lýsir því í samtali við Vísi að hann sé þakklátur að hafa verið einn heima þegar innbrotið átti sér stað. Eiginkona hans hafi af tilviljun ekki verið heima þessa nótt. „Og ég er feginn að hún skildi ekki hafa upplifað þessar barsmíðar og það er hluti af því að ég skrifaði þessa færslu, það er gott að tala um hlutina, því þetta hefur haft virkilega slæm og hvekkjandi áhrif á mann. Höggin sitja í manni.“ Hann segist í rælni hafa ákveðið að fara upp stigann heima hjá sér til að hringja í lögreglu en ekki næsta herbergi. Ekki hafi verið hægt að vita hvað hefði orðið hefði hann gengið í flasið á innbrotsþjófunum. Lögreglumál Kópavogur Mest lesið Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Innlent Frakkar tóku skuggaskip á Atlantshafi Erlent Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Innlent Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni Innlent Evrópskir og bandarískir öfgamenn lögðu saman á ráðin um fjöldabrottvísanir Erlent Íranar gera árásir á Kúveit og Ísraelar sækja dýpra inn í Líbanon Erlent Fleiri fréttir Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Senda loftbelgi á loft á hálftíma fresti á meðan sólmyrkvinn stendur yfir Undirbúa íbúafund þar sem farið verði yfir stöðu mála Líkamsárás á veitingastað í miðborginni og umfangsmikill þjófnaður Skjálftahrina á Hellisheiði hófst í morgun Fengu innblástur úr Vesturbænum þar sem börn mótmæltu Sjálfsvíg í fangelsum of algeng Afsögn enn ódagsett Er tilbúin að blása í herlúðra í haust Dúx í MH og talar fjögur tungumál Loka skrifstofum vegna óvissu um framtíð heilbrigðiseftirlits Ætli sér ekki að banna hinsegin fánann „Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er augljóst“ Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðinn Andlát í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt Vinnumarkaður, verðbólga og ESB í Sprengisandi í dag Skjálfti upp á 2,8 við Hellisheiði Fræsa og malbika Vesturlandsveg í kvöld Ók rafmagnshjólinu á bíl í 101 Áverkar geti sagt til um kraft sem er beitt í kyrkingu Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Sjá meira