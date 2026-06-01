Miðvinstristjórn mynduð í Danmörku Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. júní 2026 20:39 Mette Frederiksen tókst að ljúka viðræðum í þriðju umboðsumferð. AP Danir fá nýja ríkisstjórn rúmlega tveimur mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen starfandi og væntanlega tilvonandi forsætisráðherra greindi frá þessu síðdegis í dag. Sósíaldemókratar, Moderaterne, Sosialistisk folkeparti og De Radikale hafa komið sér saman um stjórnarmyndun í þriðju umferð eftir tilraunir til allra átta. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, hefur verið í lykilstöðu í viðræðunum en miðjuflokkur hans hafði fram að þessu hvorki viljað mynda meirihluta til vinstri með Frederiksen né til hægri með Poulsen. Frederiksen hefur sagt að lítið sem ekkert um innihald stjórnarsáttmála líti dagsins ljós fyrr en á morgun. Þá verði tilkynnt um útdeilingu ráðherrastóla á miðvikudag. Þessi nýja ríkisstjórn Dana verður að mörgu leyti ólík undanfara sínum þó Mette Frederiksen muni að öllum líkindum sitja áfram sem forsætisráðherra. Fyrir það fyrsta er um miðvinstristjórn að ræða en ekki breiðfylkingunni þvert yfir miðju eins og fráfarandi ríkisstjórn Mette. Í öðru lagi verður þetta minnihlutastjórn varin vantrausti af Enhedslisten Pelles Dragsted sem þykir ansi róttækur vinstri flokkur og óhætt er að segja að þeir Pelle og Lars Løkke séu ekki um margt sammála svo dæmi sé tekið. Viðræðufundir stóðu yfir í dag milli fyrrnefndra flokka í Marienborgarhöll í útjaðri Kaupmannahafnar en formennirnir þurftu að flýta sér vestur á Fjón þar sem þar er Friðrik kóngur staddur um þessar mundir í skemmtisiglingu. Mette Frederiksen fór um borð til konungshjónanna og tilkynnti um myndun nýju ríkisstjórnarinnar seint í kvöld.