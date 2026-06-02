Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. júní 2026 00:02 Jónas Hallgrímsson hvílir við hlið Einars Benediktssonar á Þingvöllum. Vísir/Vilhelm Hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunnar fólk hefur óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinaleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðargrafreitnum. Erindið var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en að því stóðu Elín Hirst fjölmiðlakona, Páll Valsson ævisöguritari Jónasar, Kári Stefánsson læknir, Kristján Valur Ingólfsson fyrrverandi vígslubiskup, Agnar Helgason líffræðilegur mannfræðingur og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republik. Í beiðninni er þess óskað að þjóðgarðsvörður fyrir hönd Þingvallanefndar láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinunum og taka af þeim sýni af erfðaefni. Sagt er að erindið sé í tengslum við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar var sú að hún gæti ekki veitt heimild til þess nema að fyrir lægi dómsúrskurður. Þingvellir Mest lesið Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent SAS fellir niður allt flug til Grænlands Erlent Fleiri fréttir Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Sjá meira