Innlent

Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hall­gríms­son

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Jónas Hallgrímsson hvílir við hlið Einars Benediktssonar á Þingvöllum.
Jónas Hallgrímsson hvílir við hlið Einars Benediktssonar á Þingvöllum. Vísir/Vilhelm

Hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunnar fólk hefur óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinaleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðargrafreitnum.

Erindið var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en að því stóðu Elín Hirst fjölmiðlakona, Páll Valsson ævisöguritari Jónasar, Kári Stefánsson læknir, Kristján Valur Ingólfsson fyrrverandi vígslubiskup, Agnar Helgason líffræðilegur mannfræðingur og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republik.

Í beiðninni er þess óskað að þjóðgarðsvörður fyrir hönd Þingvallanefndar láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinunum og taka af þeim sýni af erfðaefni. Sagt er að erindið sé í tengslum við kvikmyndagerð.

Afstaða nefndarinnar var sú að hún gæti ekki veitt heimild til þess nema að fyrir lægi dómsúrskurður.

Þingvellir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið