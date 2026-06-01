Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 1. júní 2026 21:00 Eiríkur Bergmann segir að ef málið verði fellt af þjóðinni í ágúst muni það koma sér mjög illa fyrir ríkisstjórnina. Vísir/Anton Brink Það verður mikið högg fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið að sögn stjórnmálafræðings og þar verði Samfylkingin ekki undanskilin þrátt fyrir að hún hafi ekki beitt sér mikið í málinu. Mikið hefur verið karpað um hvaða áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar muni hafa á ríkisstjórnarsamstarfið. Sumir telja að ríkisstjórninni verði ekki stætt segi þjóðin nei á meðan aðrir telja að útkoman muni engin áhrif hafa. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði segir ljóst að niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið enda setji ríkisstjórnin sjálfa sig undir í atkvæðagreiðslunni. „Höggið er ef þjóðin segir nei, það blasir algjörlega við. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta er ekki þannig að það sé eitthvað verið að athuga hvað þjóðinni finnst. Ríkisstjórnin vill ganga í Evrópusambandið að því gefnu að hún nái ásættanlegum samningi, það er hin pólitíska forysta sem er í málinu. Hún hefur beðið þjóðina að koma með sér í þá vegferð, veita henni umboð til þess. Og falli það þá kemur það sér mjög illa fyrir ríkisstjórnina. En samþykki þjóðin það, þá er það auðvitað sigur fyrir ríkisstjórnina.“ Málið sé keyrt áfram á vakt Samfylkingarinnar Hann segir að höggið verði ekki minna fyrir Samfylkinguna en Viðreisn þó að síðarnefndi flokkurinn keyri málið áfram. Vilji ríkisstjórnin að málið farið í gegn verði forsætisráðherra að beita sér af fullum þunga í málinu. „Sem forsætisráðherra hefur ekki gert enn. Ég myndi halda samt, höggið er alveg jafn mikið fyrir Samfylkinguna líka jafnvel þó hún beiti sér ekki fyllilega í málinu vegna þess að þetta er á þeirra vakt, þetta er þeirra mál. Ríkisstjórnin er að sækja um aðild að Evrópusambandinu.“ Flokkur fólksins hefur ekki verið fylgjandi aðild en sett afstöðu sína til hliðar í málinu. „Þannig ég sé ekki að Flokkur fólksins sé í neinum sérstökum vanda verði þetta samþykkt, það er að segja haldi þingmenn sig við þá línu sem þeir hafa verið að leggja.“ Evrópusambandið Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Fleiri bitnir af hundunum Innlent „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Innlent Mótmælendur trufluðu þingfund Innlent Fleiri fréttir Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Senda loftbelgi á loft á hálftíma fresti á meðan sólmyrkvinn stendur yfir Undirbúa íbúafund þar sem farið verði yfir stöðu mála Sjá meira