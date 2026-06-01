Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Freyja Þórisdóttir skrifar 1. júní 2026 21:21 Síðast þegar Icelandair undirritaði kjarasamninga við flugstéttir sínar, flugmenn, flugfreyjur og flugvirkja, var árið 2020 þegar heimsfaraldur kórónuveirunnar var í algleymingi. Skjáskot/Sýn Enn einni flugferð Icelandair var aflýst í morgun þar sem flugmenn fengust ekki á vaktina. Ferðin átti að vera til Zurich í Sviss en frá því að kjaradeilu félagsins og flugmanna þess var vísað til ríkissáttasemjara í upphafi mánaðar hefur alls tuttugu brottförum frá Keflavík verið aflýst, eða samanlagt fjörutíu ferðum til og frá landinu. Síðast var fundað í kjaradeilunni á föstudag. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar og staðan er sögð erfið. Flugmenn eru ekki í formlegu verkfalli en hafa ekki verið tilbúnir til þess að selja félaginu frídaga sína til þess að hægt sé að manna ferðir. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa flugmenn lagt fram svokallaða fleytilausn í deilunni, að skapa með skammtímasamningi starfsfrið fyrir sumarvertíðina og leggja stór deiluefni til hliðar. Samkvæmt ríkissáttasemjara hafa slíkar tillögur ekki náð flugi við borðið. Icelandair Kjaramál