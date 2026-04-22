Besta spá kvenna 2026: Baráttan á botninum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. apríl 2026 10:00 Olga Sevcova er sem fyrr í stóru hlutverki hjá ÍBV sem vann Lengjudeildina í fyrra og er mætt aftur í Bestu deildina eftir tveggja ára fjarveru. vísir/óskaró Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir því að Fram, Grindavík/Njarðvík og ÍBV verði í fallbaráttunni í Bestu deildar kvenna í sumar. Venju samkvæmt spáir íþróttadeild Vísis og Sýnar fyrir um gengi liðanna í Bestu deild kvenna fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst föstudaginn 24. apríl með tveimur leikjum. Íslandsmeistarar Breiðabliks taka á móti Þrótti og Víkingur fær Stjörnuna í heimsókn. 10. sæti Fram: Taka tvö Fram endaði síðasta tímabil vel.vísir/anton Fram hélt sér uppi sem nýliði í Bestu deildinni á síðasta tímabili. Fram lenti í ógöngum um mitt síðasta tímabil en eftir sigur á Val, 1-2, á Hlíðarenda tapaði liðið átta deildarleikjum í röð. Taphrinunni lauk þegar Valur kom í heimsókn á Lambhagavöllinn í lokaumferðinni. Framarar unnu þann leik, 1-0, og sóttu svo fimm stig eftir skiptinguna. Áttunda sætið var niðurstaðan en Fram var fimm stigum frá fallsæti. Eftir tímabilið hætti Óskar Smári Haraldsson sem þjálfari Fram og tók við Stjörnunni. Aðalmarkaskorari liðsins, Murielle Tiernan, fylgdi Óskari í Garðabæinn. Anton Ingi Rúnarsson tók við Fram af Óskari en hann hefur starfað hjá Grindavík undanfarin ár og þjálfaði meðal annars kvennalið félagsins. grafík/gunnar tumi Talsvert hefur verið rætt um dvínandi metnað Fram fyrir kvennaliðinu og eftir að Óskar hætti sagði hann metnað sinn og Fram ekki samræmast. Hvað sem því líður hefur Fram verið nokkuð virkt á félagaskiptamarkaðnum í vetur. Meðal leikmanna sem eru komnir í Úlfarsárdalinn er Brookelyn Entz sem er að hefja sitt fimmta tímabil hér á landi. Hún lék áður með Val, HK og Grindavík/Njarðvík. Fram fékk einnig tvo erlenda leikmenn frá FHL; Isabelle Gilmore og Taylor Hamlett. grafík/gunnar tumi Íslensku leikmennirnir, bæði þær sem voru fyrir og þær sem eru komnar, þurfa að standa sig í stykkinu. Framarar þurfa þar væntanlega meðal annars til Öldu Ólafsdóttur, Söru Svanhildar Jóhannesdóttur, sem kom frá Breiðabliki, Unu Rósar Unnarsdóttur og fyrirliðans Hildar Maríu Jónasdóttur. Ljóst er að róðurinn verður þungur fyrir Fram í sumar. En liðið sýndi síðasta sumar að ýmislegt er í það spunnið og það getur unnið sig út úr mótlæti. Það gæti reynt aftur á þann eiginleika á þessu tímabili. Lykilmaður Áðurnefnd Brookelyn snýr aftur í Bestu deildina eftir að hafa gert það gott í Lengjudeildinni undanfarin þrjú ár. Á síðasta tímabili var hún í stóru hlutverki hjá Grindavík/Njarðvík sem vann sér sæti í Bestu deildinni. Brookelyn hefur alls leikið sextíu deildarleiki á Íslandi og skorað þrjátíu mörk. Mikil ábyrgð er á hennar herðum í sumar, að hjálpa til við að fylla skarðið sem Murielle skildi eftir sig. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnudeild Fram (@fram_knattspyrna) 9. sæti Grindavík/Njarðvík: Nýtt lið á nýjum stað Kátir leikmenn Grindavíkur/Njarðvíkur eftir að tryggt sér sæti í Bestu deild kvenna.vísir/stefán marteinn Grindavík/Njarðvík tryggði sér sæti í Bestu deildinni með 4-1 sigri á HK í lokaumferð Lengjudeildarinnar í fyrra. Óhætt er að segja að Suðurnesjastúlkur hafi stimplað sig inn með látum en síðasta tímabil var það fyrsta þar sem Grindavík og Njarðvík tefldu fram sameiginlegu liði í meistaraflokki kvenna. Grindavík/Njarðvík var eina liðið sem sigraði ÍBV í Lengjudeildinni í fyrra og endaði tímabilið á því að vinna síðustu fjóra leikina sína með markatölunni 17-2. Grindavík spilaði síðast í efstu deild 2018 en Njarðvík hefur aldrei átt lið í efstu deild. Nú hafa þessi tvö félög sameinað krafta sína og eru mætt í deild þeirra bestu. grafík/gunnar tumi Gylfi Tryggvason tók við Grindavík/Njarðvík fyrir síðasta tímabil og stýrði liðinu upp í Bestu deildina í fyrstu tilraun. Hans bíður krefjandi verkefni að halda Suðurnesjaliðinu uppi meðal þeirra bestu. Grindavík/Njarðvík gerði heldur betur vel í að næla í Natöshu Anasi í vetur en þessi öflugi og reyndi leikmaður verður í algjöru lykilhlutverki hjá liðinu. Grindavík/Njarðvík hefur einnig sótt nokkra erlenda leikmenn sem verða að reynast góður liðsstyrkur. Þá kom Lea Björt Kristjánsdóttir frá Þrótti en hún býr yfir reynslu úr Bestu deildinni. grafík/gunnar tumi Grindavík/Njarðvík var sterkt á heimavelli í fyrra og vann sjö af níu heimaleikjum sínum. Átta þeirra voru á grasvellinum í Njarðvík sem verður áfram heimavöllur liðsins í sumar. Eflaust verða áskoranir sem nýliðarnir standa frammi fyrir í sumar margar en Suðurnesjastúlkur eru hvergi bangnar og ætla sér að nýta meðbyrinn frá því í fyrra til að tryggja að þær leiki í Bestu deildinni 2027. Lykilmaður Natasha er sannkallaður hvalreki á fjörur Grindavíkur/Njarðvíkur. Eftir háskólaferil með Duke kom Natasha fyrst hingað til lands 2014. Hún hefur leikið með Keflavík, ÍBV, Breiðabliki og Val auk Brann í Noregi. Natasha fékk íslenskan ríkisborgararétt 2019 og hefur leikið níu leiki fyrir íslenska landsliðið. Hún sleit krossband í hné í ágúst 2025 en sneri aftur síðasta sumar og lék tíu leiki með Val í Bestu deildinni. Natasha er mætt aftur á Suðurnesin, þar sem ferill hennar á Íslandi hófst, og mikið mun mæða á henni hjá nýliðunum. View this post on Instagram A post shared by Njarðvík FC (@njardvikfc) 8. sæti ÍBV: Með vindinn í bakið Avery Mae Vanderven er fyrirliði ÍBV.vísir/óskaró ÍBV tapaði fyrsta leik sínum í Lengjudeildinni í fyrra. Það reyndist einnig síðasti tapleikur liðsins en það vann sextán af næstu sautján leikjum og gerði eitt jafntefli. ÍBV fékk 49 stig af 54 mögulegum og var ellefu stigum á undan Grindavík/Njarðvík sem endaði í 2. sæti. ÍBV skoraði grimmt í fyrra og þrír markahæstu leikmenn Lengjudeildarinnar komu úr röðum liðsins. Allison Lowrey fór hamförum og skoraði 25 mörk í átján leikjum. Olga Sevcova skoraði fimmtán og Allison Clark þrettán. grafík/gunnar tumi Þær eru allar áfram hjá ÍBV en litlar breytingar hafa orðið á leikmannahópi liðsins frá því í fyrra. Eyjaliðið bætti við sig færeysku landsliðskonunni Fridrikku Mariu Clementsen en annars hafa Eyjakonur haft sig lítið frammi á félagaskiptamarkaðnum. Ljóst er að leikmönnunum sem komu liðinu svo sannfærandi upp er treyst til að halda því fyrir ofan strik. Í brúnni hjá Eyjaliðinu er hinn þrautreyndi Jón Óli Daníelsson. Hann tók við ÍBV í þriðja sinn 2024 og skrifaði undir fimm ára samning við félagið. grafík/gunnar tumi Kvennalið ÍBV hefur oft náð góðum árangri, varð meðal annars bikarmeistari 2004 og 2017, en síðustu ár hafa verið nokkuð erfið á Eyjunni. Eftir að hafa endað í 6. sæti 2022 féllu Eyjakonur árið eftir og lentu svo í 6. sæti Lengjudeildarinnar 2024. En í fyrra gekk allt upp en auk þess að vinna Lengjudeildina með yfirburðum komst ÍBV í undanúrslit Mjólkurbikarsins þar sem liðið tapaði naumlega fyrir Breiðabliki, 3-2, eftir að hafa komist tveimur mörkum yfir. Stuðningsmenn ÍBV mega alveg leyfa sér að vera mátulega bjartsýnir. Liðið er þétt og vel samstillt og með skæða sóknarmenn sem gaman verður að sjá kljást við varnarmenn Bestu deildarinnar. Breiddin er ekki sú mesta en ef meiðsladraugurinn bankar ekki upp á Eyjunni gæti sumarið orðið gott hjá stelpunum hans Jóns Óla. Lykilmaður Olga er að hefja sitt sjöunda tímabil með ÍBV. Hún hefur verið einkar drjúg fyrir Eyjaliðið síðan hún kom til þess 2020 og er enn í algjöru lykilhlutverki hjá því. Olga, sem er 33 ára, er gríðarlega reynd og hefur leikið yfir sjötíu leiki fyrir lettneska landsliðið. Alls hefur Olga leikið 104 deildarleiki fyrir ÍBV og skorað 44 mörk, þar af átján í efstu deild. Eyjafólk vonast til að sú tala hækki í sumar. View this post on Instagram A post shared by ÍBV Knattspyrna (@ibvfc.official) Besta deild kvenna Fram UMF Grindavík UMF Njarðvík ÍBV