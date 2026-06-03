Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Eiður Þór Árnason skrifar 3. júní 2026 20:08 Áslaug kvaddi þingheim í dag. Vísir/vilhelm Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á rétt á tæpum tíu milljónum króna í biðlaun eftir að hún sagði af sér þingmennsku í dag. Hún kláraði nýverið nám við Columbia-háskóla í New York og fékk þingfararkaup í um tvo mánuði síðasta sumar. Áslaug segist vilja fara vel með almannafé og fylgja þeim reglum sem gildi. Hún vill ekki tjá sig um það hvort hún hafi átt í viðræðum um ný atvinnutækifæri. „Ég skil alltaf fólk þegar fólk fær á tilfinninguna að eitthvað sé ekki gert rétt eða að fólk sé að taka sér greiðslur sem ekki eiga rétt á sér,“ segir Áslaug aðspurð hvort hún hafi skilning á þeirri umræðu og umfjöllun sem hafi skapast í kringum launagreiðslur hennar eftir að hún fór út í nám. „Ég vil fara vel með almannafé og tek ekki að mér neinar greiðslur sem ekki fara eftir þeim reglum sem gilda,“ bætir hún við í samtali við Vísi. Áslaug tilkynnti í maí í fyrra að hún væri á leið í níu mánaða leyfi frá þingstörfum til að nema Master in Public Administration in Global Leadership sem gæti útleggst sem meistaranám í opinberri stjórnsýslu og alþjóðlegri leiðtogahæfni. Hún hafði þá nýlega tapað fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í formannskjöri Sjálfstæðisflokksins með einungis nítján atkvæðum. Tekið við greiðslum yfir sumarið eins og aðrir þingmenn Birna Bragadóttir kom inn sem varamaður fyrir Áslaugu 4. júlí og tók þá við þingfararkaupi hennar en þingi var slitið tíu dögum síðar. Þá fór Áslaug aftur á þingfararkaup og fékk um 3,1 milljón króna greidda á meðan þingið var í sumarleyfi fram að þingsetningu þann 9. september 2025. „Eins og reglurnar gera ráð fyrir þá taka allir þjóðkjörnir þingmenn sæti aftur á þingi yfir sumartímann og eiga rétt á þeim greiðslum yfir sumartímann. Það átti við um mig sem hafði kallað inn varamann í einhvern stuttan tíma. Það átti líka við um þingmenn sem voru í fæðingarorlofi og voru búnir að vera með varaþingmenn í lengri tíma. Það gilti það sama um þá þingmenn,“ segir Áslaug. Hún bætir við að þingið hafi staðið lengur yfir síðasta sumar en áætlað var og hún hafi í fyrstu ekki viljað fara fyrr en því væri lokið. „En þingið síðan tafðist og við kölluðum inn varamann þar sem ég var að hefja nám.“ Hún hafi fylgt þeim reglum sem Alþingi setur. Fólk geti haft skoðun á upphæðum Þingmenn sem segja af sér þingmennsku eftir að hafa setið á Alþingi í minnst tvö kjörtímabil eiga rétt á biðlaunum í allt að sex mánuði sem eru jafnhá þingfararkaupi. Áslaug tók fyrst sæti á þingi árið 2016 og nema fastar mánaðarlegar launagreiðslur hennar 1.611.288 krónum. Hún getur því fengið allt að 9.667.728 krónur í biðlaun. Heimildin greindi fyrst frá. Þegar talið berst að biðlaununum segir Áslaug eðlilegt að fólk hafi skoðun á þessum upphæðum. „Ég er að ljúka störfum eftir tíu ár og það eru ákveðnar reglur sem gilda. Sömu reglur og gilda fyrir þá þingmenn sem ekki hlutu kjör eða gáfu ekki kost á sér við síðustu alþingiskosningar. Þannig að það gilda engar sérreglur um mig þó að ég hafi verið að koma úr leyfi eða öðru slíku. Ég er ekki að fá meira greitt en einhverjir aðrir, þetta fer bara eftir reglum. Svo getur fólk haft skoðun á þessum lögum og það er gott og gilt, og það er hægt að hafa skoðun á launum þingmanna og hvers lags. En ég er bara að fara eftir sömu reglum og aðrir þingmenn sem hætta á þingi.“ Fari af biðlaunum þegar hún fái nýtt starf Þú talaðir um ábyrga meðferð á opinberu fé. Finnst þér koma til greina að afsala þér einhverjum hluta af þessum biðlaunum? „Um leið og ég tek við öðru starfi þá fer ég af biðlaunum.“ Reglur Alþingis kveða á um að ef fyrrverandi þingmaður fær annað starf á meðan hann er á biðlaunum skuli þau lækka sem nemur launagreiðslum frá nýjum vinnuveitanda. Ertu að segja að jafnvel þó að laun úr nýju starfi myndu ekki ná upphæð biðlauna þá myndir þú samt hætta að taka við þeim eða einungis að þú myndir fylgja þessari reglu sem gildir? „Nú hef ég ekki tekið neinar ákvarðanir um næstu skref hjá mér. Ég var að taka þessa stóru ákvörðun í dag að hætta á þingi eftir tíu ár og það verður bara að koma í ljós.“ Vill ekki upplýsa hvort atvinnutækifæri bíði Áslaug vill ekki segja til um það hvort einhver atvinnutækifæri bíði nú þegar þingstörfum hennar lýkur. „Það verður að koma í ljós.“ Áslaug hefur áður hafnað sögusögnum um að hún muni taka við ritstjórastóli á Morgunblaðinu og ganga í fótspor Davíðs Oddssonar heitins. Þú vilt ekki tjá þig um það hvort einhver samtöl hafi verið í gangi síðustu vikur og mánuði? „Ég ætla ekki að gera það við þig í þessu sama samtali og við erum að ræða þetta, þú ert greinilega að skrifa aðra frétt.“ Þegar hér er komið við sögu vill Áslaug ljúka samtalinu enda á leið í viðtal í Kastljósi á RÚV. Ertu spenntari fyrir því að vera á Íslandi eða erlendis? Svona rétt að lokum. „Ég hef ekki tekið neina ákvörðun um það.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Alþingi Kjaramál Tengdar fréttir „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir segir ekkert til í því að hún setjist senn í ritstjórastól Morgunblaðsins. Áslaug gefur ekkert upp um næstu skref en hefur boðað vini og stuðningsmenn til veislu á morgun. 3. júní 2026 12:38 Áslaug Arna hættir á Alþingi Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hefur setið á þingi frá árinu 2016 og hefur gengt embætti dómsmálaráðherra, vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. 3. júní 2026 11:06 Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Innlent Fleiri fréttir Vill ekki tjá sig um ráðningarviðræður „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi Sjá meira