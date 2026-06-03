Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Kristján Már Unnarsson skrifar 3. júní 2026 22:40 Hafþór Bjartur Sveinsson er APOC-vaktmaður á Keflavíkurflugvelli. Fyrir aftan má sjá hluta myndavélaskjáinna í samhæfingarstjórnstöð flugvallarins. Egill Aðalsteinsson Sennilega er ekkert svæði á Íslandi eins vel vaktað og Keflavíkurflugvöllur. Um eittþúsund eftirlitsmyndavélar fylgjast með því sem fram fer á flughlöðum og inni í flugstöðinni. Í kvöldfréttum Sýnar kynnumst við einum anga af margbrotinni starfsemi á vellinum og kíkjum bak við luktar dyr í Leifsstöð, eins og inn í bakrými sem kallast APOC, en fjallað var um það í þætti Flugþjóðarinnar um Keflavíkurflugvöll. „APOC stendur fyrir „airport operations center“. Á íslensku væri það samhæfingarstjórnstöð,“ segir Hafþór Bjartur Sveinsson, APOC-vaktmaður á Keflavíkurflugvelli. Úr APOC-samhæfingarstjórnstöðinni í Leifsstöð.Egill Aðalsteinsson „Hérna samhæfum við reksturinn á flugvellinum. Það varðar aðallega úthlutun innviða.“ Eins og því að úthluta stæðum fyrir flugvélar. Í samhæfingarstjórnstöðinni starfa að jafnaði um tuttugu manns á daginn og niður í fimm á nóttunni. Þar fylgjast starfsmenn með miklum fjölda skjáa. Svo viðkvæm þykja öryggismálin að okkur var ekki leyft að mynda suma skjáina. Við leyfum okkur að fullyrða að fáir staðir á Íslandi séu eins vel vaktaðir og flugvöllurinn. Hlutverk APOC er meðal annars að úthluta flugvélum stæðum við flugstöðina.Egill Aðalsteinsson -Er þetta kannski bara heilinn eða hjartað í flugvellinum? „Já, þetta er svolítið svona hjartað í flugvellinum. Við reynum að svona.. að það sé allt miðlægt stýrt héðan. Við samhæfum allt sem þarf að samhæfa,“ segir Hafþór. Þaðan er fylgst með nánast hverju rými í flugstöðinni en einnig því sem fram fer utanhúss. Það þekkja starfsmenn á flughlaðinu. „Það er enginn í eins miklu eftirliti og við. Þetta eru þrjúhundruð og eitthvað myndavélar sem eru að fylgjast með okkur,“ segir Ólafur Guðbergsson, deildarstjóri farþegaaksturs á Keflavíkurflugvelli. Ólafur Guðbergsson er deildarstjóri farþegaaksturs á flughlöðunum.Egill Aðalsteinsson „Allt regluverk á flughlaði er það mikið. Það verða allir að fara eftir því. Þetta gengi ekki upp nema þetta væri svona í föstum skorðum, allt regluverkið,“ segir Ólafur. Eftirlitsmyndavélarnar eru raunar mun fleiri, að sögn Hafþórs. „Án þess að ég viti nákvæma tölu þá ætla ég að skjóta á að þær séu í kringum þúsund, eitthvað svoleiðis.“ Starfsmenn APOC vakta um eittþúsund myndavélar.Egill Aðalsteinsson -Þúsund myndavélar? „Innanhúss og utanhúss, allskonar.“ -Með flugvellinum? „Já.“ -Þetta er nú dálítið flókið að fylgjast með þeim öllum? „Það er ansi flókið. En maður venst því ansi hratt líka,“ segir Hafþór Bjartur Sveinsson hér í sjónvarpsfréttinni: Nýjasta þáttaröðin um Flugþjóðina er sýnd í opinni dagskrá Sýnar þessa dagana, á þriðjudagskvöldum og síðdegis á sunnudögum. Áskrifendur geta séð alla þættina á streymisveitunni Sýn+. Í kynningarstiklu má sjá dæmi um efni þáttanna sjö í þriðju seríu Flugþjóðarinnar: Keflavíkurflugvöllur Flug Flugþjóðin Öryggi á ferðamannastöðum Tengdar fréttir Farþegar sjá ekki fólkið sem gegnumlýsir farangurinn Flugfarþegar sem sjá handfarangur sinn fara í gegnum öryggisskoðun á Keflavíkurflugvelli átta sig fæstir á því að starfsmennirnir sem rýna í innihaldið sitja á allt öðrum stað í flugstöðinni. 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