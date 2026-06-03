Innlent

Þúsund mynda­vélar fylgjast með því sem fram fer á flug­vellinum

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hafþór Bjartur Sveinsson er APOC-vaktmaður á Keflavíkurflugvelli. Fyrir aftan má sjá hluta myndavélaskjáinna í samhæfingarstjórnstöð flugvallarins.
Hafþór Bjartur Sveinsson er APOC-vaktmaður á Keflavíkurflugvelli. Fyrir aftan má sjá hluta myndavélaskjáinna í samhæfingarstjórnstöð flugvallarins. Egill Aðalsteinsson

Sennilega er ekkert svæði á Íslandi eins vel vaktað og Keflavíkurflugvöllur. Um eittþúsund eftirlitsmyndavélar fylgjast með því sem fram fer á flughlöðum og inni í flugstöðinni.

Í kvöldfréttum Sýnar kynnumst við einum anga af margbrotinni starfsemi á vellinum og kíkjum bak við luktar dyr í Leifsstöð, eins og inn í bakrými sem kallast APOC, en fjallað var um það í þætti Flugþjóðarinnar um Keflavíkurflugvöll.

„APOC stendur fyrir „airport operations center“. Á íslensku væri það samhæfingarstjórnstöð,“ segir Hafþór Bjartur Sveinsson, APOC-vaktmaður á Keflavíkurflugvelli.

Úr APOC-samhæfingarstjórnstöðinni í Leifsstöð.Egill Aðalsteinsson

„Hérna samhæfum við reksturinn á flugvellinum. Það varðar aðallega úthlutun innviða.“

Eins og því að úthluta stæðum fyrir flugvélar.

Í samhæfingarstjórnstöðinni starfa að jafnaði um tuttugu manns á daginn og niður í fimm á nóttunni. Þar fylgjast starfsmenn með miklum fjölda skjáa.

Svo viðkvæm þykja öryggismálin að okkur var ekki leyft að mynda suma skjáina. Við leyfum okkur að fullyrða að fáir staðir á Íslandi séu eins vel vaktaðir og flugvöllurinn.

Hlutverk APOC er meðal annars að úthluta flugvélum stæðum við flugstöðina.Egill Aðalsteinsson

-Er þetta kannski bara heilinn eða hjartað í flugvellinum?

„Já, þetta er svolítið svona hjartað í flugvellinum. Við reynum að svona.. að það sé allt miðlægt stýrt héðan. Við samhæfum allt sem þarf að samhæfa,“ segir Hafþór.

Þaðan er fylgst með nánast hverju rými í flugstöðinni en einnig því sem fram fer utanhúss. Það þekkja starfsmenn á flughlaðinu.

„Það er enginn í eins miklu eftirliti og við. Þetta eru þrjúhundruð og eitthvað myndavélar sem eru að fylgjast með okkur,“ segir Ólafur Guðbergsson, deildarstjóri farþegaaksturs á Keflavíkurflugvelli.

Ólafur Guðbergsson er deildarstjóri farþegaaksturs á flughlöðunum.Egill Aðalsteinsson

„Allt regluverk á flughlaði er það mikið. Það verða allir að fara eftir því. Þetta gengi ekki upp nema þetta væri svona í föstum skorðum, allt regluverkið,“ segir Ólafur.

Eftirlitsmyndavélarnar eru raunar mun fleiri, að sögn Hafþórs.

„Án þess að ég viti nákvæma tölu þá ætla ég að skjóta á að þær séu í kringum þúsund, eitthvað svoleiðis.“

Starfsmenn APOC vakta um eittþúsund myndavélar.Egill Aðalsteinsson

-Þúsund myndavélar?

„Innanhúss og utanhúss, allskonar.“

-Með flugvellinum?

„Já.“

-Þetta er nú dálítið flókið að fylgjast með þeim öllum?

„Það er ansi flókið. En maður venst því ansi hratt líka,“ segir Hafþór Bjartur Sveinsson hér í sjónvarpsfréttinni:

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