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Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur

Lovísa Arnardóttir og Sunna Sæmundsdóttir skrifa
Fyrsta vindmyllan í Vaðölduveri.
Fyrsta vindmyllan í Vaðölduveri. Landsvirkjun

Fyrsta vindmyllan er risin í Vaðölduveri. Hún er eitt hundrað og fimmtíu metra há að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Þá er þvermál spaðahringsins 138 metrar.

Vindmyllurnar í Vaðölduveri verða alls 28 talsins og munu rísa í áföngum til ársloka 2027. Hver vindmylla er sett saman úr fjölda íhluta sem hafa verið fluttir í næturflutningum um Suðurlandsveg frá Þorlákshöfn.

Á vef Landsvirkjunar kemur fram að hver vindmylla sé sett saman úr fjölda stórra og þungra íhluta. Turninn er settur saman úr þremur einingum. Neðsta turneiningin og miðjueiningin vega hvor um 69 tonn en efsta einingin tæp 60 tonn. Saman mynda þær burðarvirkið sem vélbúnaður vindmyllunnar hvílir á.

Efst á turninum er vélarhúsið, sem vegur 71 tonn með spenni. Þar er stór hluti raf- og stýribúnaðar vindmyllunnar. Við vélarhúsið tengist naf vindmyllunnar, um 40 tonn að þyngd, sem heldur utan um tengingu spaðanna þriggja við vélbúnaðinn. Hver spaði er tæplega 69 metra langur og vegur tæp 24 tonn.

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