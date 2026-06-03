Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Lovísa Arnardóttir og Sunna Sæmundsdóttir skrifa 3. júní 2026 19:39 Fyrsta vindmyllan í Vaðölduveri. Landsvirkjun Fyrsta vindmyllan er risin í Vaðölduveri. Hún er eitt hundrað og fimmtíu metra há að meðtöldum spaða, eða því sem nemur um tveimur Hallgrímskirkjum. Þá er þvermál spaðahringsins 138 metrar. Vindmyllurnar í Vaðölduveri verða alls 28 talsins og munu rísa í áföngum til ársloka 2027. Hver vindmylla er sett saman úr fjölda íhluta sem hafa verið fluttir í næturflutningum um Suðurlandsveg frá Þorlákshöfn. Á vef Landsvirkjunar kemur fram að hver vindmylla sé sett saman úr fjölda stórra og þungra íhluta. Turninn er settur saman úr þremur einingum. Neðsta turneiningin og miðjueiningin vega hvor um 69 tonn en efsta einingin tæp 60 tonn. Saman mynda þær burðarvirkið sem vélbúnaður vindmyllunnar hvílir á. Efst á turninum er vélarhúsið, sem vegur 71 tonn með spenni. Þar er stór hluti raf- og stýribúnaðar vindmyllunnar. Við vélarhúsið tengist naf vindmyllunnar, um 40 tonn að þyngd, sem heldur utan um tengingu spaðanna þriggja við vélbúnaðinn. Hver spaði er tæplega 69 metra langur og vegur tæp 24 tonn. Vindorkuver við Vaðöldu Vindorka Landsvirkjun Orkumál Tengdar fréttir Beygjur og hringtorg mesta áskorunin fyrir vindmyllulestina Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri vindmyllugarðs Landsvirkjunar við Vaðölduver, segir hafa gengið mjög vel að flytja hluta vindmylla í Vaðölduver í nótt. Lögregla segir beygjur og hringtorg mestu áskorun en flutningarnir hafi gengið vel í nótt. 7. maí 2026 14:05 Fyrsta vindmyllulestin um Suðurland í nótt Einhverjir viðamestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hefjast í kvöld þegar risastórir vindmylluhlutar verða fluttir frá Þorlákshöfn og upp á hálendið við Sultartanga. Kristján Már Unnarsson fréttamaður var í beinni frá Þorlákshöfn í kvöld. 6. maí 2026 22:33 Fyrstu vindmyllurnar komnar í Þorlákshöfn Fyrsta skipið með vindmylluhluta fyrir Vaðölduver, vindorkuver Landsvirkjunar við Sultartanga, kom til Þorlákshafnar í kvöld. Það var flutningaskipið Idunn frá skipafélaginu Torcargo sem sigldi með farminn frá Rotterdam en um borð voru hlutir sem samsvara um einni og hálfri vindmyllu. 20. apríl 2026 22:12 Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Innlent Fleiri fréttir Vill ekki tjá sig um ráðningarviðræður „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi Sjá meira