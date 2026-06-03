Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Lovísa Arnardóttir skrifar 3. júní 2026 23:32 Sérfræðingur hjá Vegagerð segir taka of langan tíma að steypa vegi. Ökumenn séu ekki nægilega þolinmóðir. Vísir/Vilhelm Oddur Sigurðsson Hagalín, forstöðumaður stoðdeildar Vegagerðarinnar, segir að þó svo að það sé svipaður kostnaður við að steypa og malbika götur taki steypan lengri tíma að þorna og vegfarendur hafi litla þolinmæði. Hann telur mikilvægara að gera upp allt vegakerfið en að fara núna að steypa vegi. Rætt var við Odd í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag um steypun gatna. Áður hafi það snúist um kostnað en hann telji það frekar snúast um tíma. „Þolinmæði vegfarenda er ekki mikil, af því að þegar þú ert að steypa þá þarftu náttúrulega að bíða í ákveðinn tíma þar til steypan er búin að harðna, og þessi tími með malbiki, það er mun skemmri biðtími með það þar til þú getur hleypt þessum þyngri bílum á. En með steypunni er þetta talsvert miklu lengri tími,“ sagði hann. Kostnaðurinn væri í sjálfu sér ekki ósvipaður en tíminn skipti eflaust meira máli og svo kostnaður við viðhald. „Það hafa myndast hjólför í þessu eins og kannski orðið í Kollafirðinum sem dæmi, en það er náttúrulega orðið áratuga gamalt,“ segir Oddur. Vegurinn sé áratuga gamall en hafi staðið sig. „Á nýbyggingum þar sem er engin umferð, eins og til dæmis nýjar brýr eru náttúrulega steyptar. Þá þarftu ekki að hleypa umferðinni á strax, þannig að ég hugsa að það spili nú svolítið stóra rullu inn í það og þá líka tíminn að leggja þetta. Við erum ekki með neinar útlagningarvélar fyrir steypuna,“ segir hann. Sérstakar vélar til að steypa vegi Erlendis séu steyptir vegir og sérstakar vélar séu notaðar í það. Það sé tækjakostur sem vanti á Íslandi. Spurður um áhrifin á malbikið hér og annars staðar segir Oddur að það megi ekki gleyma áhrifum nagladekkjanna. „Hjólfaramyndun undan hefðbundnum dekkjum er ekkert rosalega mikil í malbiki,“ segir hann og að niðurbrot af völdum nagladekkja sé margfalt meira en af hefðbundnum dekkjum. Oddur segir eftirlit með malbikun og það sé ekki fræðilegur möguleiki að verktakar eða undirverktakar séu að blanda einhverju í malbikið til að breyta því. Þykkt þess fari eftir umferðarálagi og það sé bætt í ef álagið er mikið. Vinnan gæti verið dýrari Hvað varðar steypuna segir hann rúmmetraverð á steypu og malbiki svipað en endingin sé meiri á steypunni. Hann hafi þó ekki reiknað í þetta vinnuliðinn. „Þetta er náttúrulega allt annað heldur en að steypa einhverja gólfplötu. Þannig að vinnuliðurinn er líka örugglega talsvert mikið hærri og vinna versus efnið,“ segir hann og að vinnan gæti verið dýrari við að steypa vegi en að malbika þá. Kostnaðurinn við að steypa gæti verið minni með tilliti til þess hversu lengi hann endist en þá sé ekki búið að taka inn óþolinmæði vegfarenda. „Þú myndir ekkert vilja vera með götuna lokaða í viku,“ segir hann og þó svo að fylliefnin og bætiefnin séu búin að batna síðustu áratugina í steypunni þá taki tíma fyrir steypuna að þorna. „En ég held að tímafaktorinn sé alltaf þannig líka bara að þolinmæðin þrýtur í biðinni.“ „Núna erum við bara að berjast við að reyna að gera upp gamla þjóðvegakerfið okkar, þannig að ég held að við værum betur settir við að koma því í það stand sem þarf að vera með fljótari og ódýrari aðferðum.“ Vegagerð Reykjavík Reykjavík síðdegis Skipulagsmál Mest lesið Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Fleiri fréttir Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Sjá meira