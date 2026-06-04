Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Eiður Þór Árnason skrifar 4. júní 2026 00:44 Þórisjökull sést hér og er að finna suðvestur af Langjökli. Wikimedia Commons/Chris 73 Tveir jarðskjálftar að stærð 3,8 og 3,3 mældust rétt norðvestur af Þórisjökli um klukkan 23:08 í kvöld. Um er að ræða stærstu skjálfta sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Eftirskjálftavirkni hefur fylgt skjálftunum og var sá stærsti um 2,4 að stærð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands en henni bárust tilkynningar um að skjálftar hefðu fundist í Bláskógabyggð. Skjálftavirkni tók að aukast á svæðinu snemma í maí á þessu ári og hefur verið nokkuð stöðug síðan, að sögn Veðurstofunnar. Staðsetning skjálftanna tveggja og eftirskjálftanna.Veðurstofa Íslands Eldgos og jarðhræringar Bláskógabyggð Mest lesið Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Innlent Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Vilja banna rússneska túrista Erlent Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Innlent Fleiri fréttir Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Sjá meira