Innlent

Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008

Eiður Þór Árnason skrifar
Þórisjökull sést hér og er að finna suðvestur af Langjökli.
Þórisjökull sést hér og er að finna suðvestur af Langjökli. Wikimedia Commons/Chris 73

Tveir jarðskjálftar að stærð 3,8 og 3,3 mældust rétt norðvestur af Þórisjökli um klukkan 23:08 í kvöld. Um er að ræða stærstu skjálfta sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008.

Eftirskjálftavirkni hefur fylgt skjálftunum og var sá stærsti um 2,4 að stærð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands en henni bárust tilkynningar um að skjálftar hefðu fundist í Bláskógabyggð. 

Skjálftavirkni tók að aukast á svæðinu snemma í maí á þessu ári og hefur verið nokkuð stöðug síðan, að sögn Veðurstofunnar. 

Staðsetning skjálftanna tveggja og eftirskjálftanna.Veðurstofa Íslands
Eldgos og jarðhræringar Bláskógabyggð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið