Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hyggst stofna starfshóp til að móta áætlun til lengri tíma fyrir ferjusiglingar á Íslandi. Honum verði einnig falið að útbúa viðbragðsáætlun við skerðingu á siglingum til og frá Vestmannaeyjum sem muni liggja fyrir í vetur.
Eyjamenn hafa lent í sannkölluðum bálki hrakfalla í vetur hvað siglingar milli lands og Eyja varðar. Önnur vél Herjólfs bilaði, dýpkun Landeyjahafnar tafðist þegar sanddælingarskips bilaði og veðurfar hefur verið óhagstætt í ofanálag.
Í gærkvöldi stóð Vegagerðin og Vestmannaeyjabær fyrir fundi í Höllinni sem innviðaráðherra sótti. Þar kynnti hann að ferjurnar Baldur og Herjólfur myndu báðar sigla til og frá Eyjum frá og með mánudeginum 8. júní. Þetta fyrirkomulag yrði við lýði þar til lokið yrði við viðgerðir á annarri vél Herjólfs sem bilaði í vetur.
Eyjólfur segir það hafa komið sér á óvart að vélarnar sem knýja Herjólf séu sérsmíðaðar. Það torveldi málin þegar upp kemur bilun. Langtímalausn feldist þó í að Herjólfur eignaðist sambærilegt systurskip með eins vélum sem hægt væri þá að nota kæmi upp bilun. Þannig gæti skipið með eina vél í lagi tekið að sér siglingar um Breiðafjörðinn þar sem sjógangur er minni á meðan varaskipið sigldi milli lands og Eyja.
Slíkt segir hann þó ekki vera á teikniborðinu. Eyjólfur undirstrikar að um langtímalausn sé að ræða.
Eins og fyrr segir stefnir Eyjólfur að því að tilnefna starfshóp sem tæki til starfa á næstunni við að vinna áætlun fyrir ferjusiglingar.
„Mikilvægt er að skoða endurnýjun ferjuflotans, þarfagreiningu, samninga um varaskip, orkuskipti og margt fleira,“ segir hann
„Ég mun óska eftir því að þessi hópur komi með viðbraðgsáætlun um það sem þarf að gera ef Landeyjahöfn lokar og ef Herjólfur bilar. Ég vil hafa viðbragðsáætlun tilbúna í haust fyrir næsta vetur,“ segir hann svo.
Varðandi dýpkun Landeyjahafnar segir Eyjólfur að samningar hafi náðst við belgískan verktaka um að taka yfir dælingu. Fyrirtækið Jan de Nul eigi fjölda öflugra skipa til að taka við ef eitt bilar.