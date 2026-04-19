„Það er kominn tími til að binda endi á drápsvél Íran“

Bandaríkjaforseti sakar Írani um brot á vopnahléssamkomulaginu eftir að Íranir skutu flutningaskip skömmu eftir að Hormússundi var lokað í gær. Fulltrúar Bandaríkjanna eru á leið til Pakistan til að halda áfram friðarsamkomulagi en vopnahléið rennur út eftir örfáa daga.
Íranir ákváðu í gærmorgun að loka Hormússundinu á ný í kjölfar þess að Bandaríkjamenn komu á herkví við strendur Írans. Í kjölfarið skutu bátsverjar í tveimur bátum Íranska byltingarvarðarins á olíuflutningaskip á Hormússundi. Atvikið átti sér stað um tuttugu sjómílur norðaustan Óman.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir árásina algjört brot á vopnahléssamkomulagi sem er nú í gildi þar til 22. apríl.
„Mörgum þeirra var beint að frönsku skipi og flutningaskipi frá Bretlandi. Það var ekki fallega gert, var það?“ spyr Trump í færslu á Truth Social.
„Íranir tilkynntu nýlega að þeir væru að loka sundinu, sem er undarlegt, því HERKVÍ okkar hefur þegar lokað því. Þeir eru að hjálpa okkur án þess að vita af því og það eru þeir sem tapa á lokaðri siglingaleið, 500 milljónum dollara á dag! Bandaríkin tapa engu.“
Trump segir að fjöldi skipa sé á leið til Bandaríkjanna til að fá olíu þaðan í stað þess að fara um Hormússundið.
Líkt og kom fram er vopnahlé í gildi milli Bandaríkjanna, Ísrael og Íran sem gildir fram á miðvikudag. Trump tilkynnti í gær að ríkin væru afar nálægt því að ná friðarsamkomulagi sem fælist í því að Íranir myndu gefa upp öll verkfæri til úranauðgunar.
Meðlimur í írönsku samninganefndinni sagði hins vegar að Trump hefði logið ítrekað um stöðu mála og ekkert slíkt væri í kortunum. Í færslu Trump kemur fram að fulltrúar Bandaríkjanna séu á leið til Íslamabad í Pakistan til að taka þátt í samningaviðræðum á morgun.
„Við erum að bjóða mjög sanngjarnan og skynsamlegan SAMNING og ég vona að þeir taki honum því ef þeir gera það ekki munu Bandaríkin slá út hverja einustu orkuverksmiðju og hverja einustu brú í Íran. EKKERT KJAFTÆÐI LENGUR!“ skrifar forsetinn í færslunni.
Hann telur að Íranir muni gefa sig fljótt og auðveldlega.
„Það verður mér heiður að gera það sem þarf að gera, sem aðrir forsetar hefðu átt að gera við Íran síðastliðin 47 ár. ÞAÐ ER KOMINN TÍMI TIL AÐ BINDA ENDI Á DRÁPSVÉL ÍRANS!“