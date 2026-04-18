Hormússundi lokað á ný

Íranir hafa lokað Hormússundi á ný eftir að Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví á landið. Í kjölfar þess að opnað var fyrir umferð um Hormússund í gær ræddi Bandaríkjaforseti við fjölda blaðamanna og staðhæfði að Íranir hefðu samþykkt að gefa upp úranauðgunina sína. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar.
Í gær tilkynnti Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, með færslu á X að nú væri opið fyrir umferð um Hormússund „þann tíma sem eftir er af vopnahléinu“. Bandaríkin, Ísrael og Íran samþykktu tveggja vikna vopnahlé sem lýkur 22. apríl. Þó var í raun ekki um að ræða algjöra opnun heldur kynntu Íranir ákveðna leið um sundið.
Nú í morgun greinir BBC frá því að Íranir ætli að loka sundinu á ný. Vísað er í íranska ríkisfjölmiðla sem fjalla um yfirlýsingu Íranska byltingarvarðarins sem sakar bandarísk stjórnvöld um sjóhernað.
BBC greindi frá því að í gærkvöldi hafi eitt skemmtiferðaskip komist leiðar sinnar eftir að hafa verið fast í höfn Dúbaí í 47 daga.
Hormússund er sunnan Íran og hefur meira og minna verið lokað frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar. Um fimmtungur af olíuframleiðslu heimsins og fljótandi gasi er jafnan flutt í gegnum sundið. Bandaríski sjóherinn segist hafa snúið 21 skipi við á meðan herkvíin hefur verið í gildi.
Íranar hafa hins vegar mótmælt herkvínni og sagði Mohammad Bagher Ghalibaf, þingmaður og formaður nefndar Írans sem hefur rætt við Bandaríkin undanfarið, að haldi herkvíin áfram muni Íranir loka sundinu á ný.
Donald Trump Bandaríkjaforseti gladdist mjög yfir þessum fregnum en tilkynnti strax að þrátt fyrir að opið væri fyrir umferð um sundið væri herkví Bandaríkjanna við strendur Íran enn í gildi.
Hann fór í fjölda viðtala í gær og sagði meðal annars að Íran hefði samþykkt allar kröfur Bandaríkjanna, þar á meðal að hætta úranauðgun fyrir kjarnorkuvopnaframleiðslu, og að ríkin væru mjög nálægt því að ná friðarsamkomulagi.
„Við erum að fara inn í Íran hægt og rólega og förum niður og byrjum að grafa upp stóru vélarnar,“ sagði Trump í viðtali við Reuters. „Við förum með þetta til Bandaríkjanna.“
Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir hins vegar ekkert til í staðhæfingum Bandaríkjaforseta. Hann ávarpaði írönsku þjóðina í sjónvarpsútsendingu og sagði að flutningur úransins til Bandaríkjanna hefði ekki verið tilkynntur sem valmöguleiki og það yrði ekki gert.
Mohammad Bagher Ghalibaf, formaður nefndar Írans sem hefur rætt við Bandaríkin undanfarið, segir Trump hafa logið hvað eftir annað.
„Forseti Bandaríkjanna setti fram sjö staðhæfingar á einni klukkustund, allar sjö voru lygar,“ skrifaði Ghalibaf í færslu á X.
„Bandaríkin hafa ekki unnið stríðið og þau munu ekki komast neitt áfram í samningaviðræðum með þessar lygar.“