Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Kristján Már Unnarsson skrifar 30. maí 2026 07:28 Flugsýningaratriðin hefjast klukkan eitt á Reykjavíkurflugvelli. Reykjavík Airshow Flugveislu er lofað á árlegri flugsýningu Flugmálafélag Íslands sem fram fer á Reykjavíkurflugvelli eftir hádegi í dag, laugardag. Fjölbreytt úrval loftfara af öllum stærðum og gerðum verður til sýnis, bæði á flugi og á jörðu niðri á sýningarsvæðinu. „Færustu listflugmenn landsins munu leika listir sínar á tvíþekjum og sérstakur gestur sýningarinnar verður Luke Penner, margfaldur kanadískur meistari í listflugi," segir í tilkynningu félagsins en tímasett dagskrá verður birt á heimasíðu sýningarinnar. „Landhelgisgæsla Íslands verður einnig með glæsilega sýningu og stærsti dróni landsins verður til sýnis. Þá gefst gestum kostur á að skoða sjúkraflugvél frá Norlandair auk þess sem glæný einkaþota - ein sú stærsta í heimi - mun fljúga yfir svæðið, en hún er nú í myndatökuverkefnum hér á landi," segir Flugmálafélagið. Listflugmenn munu leika listir sýnar á tvíþekjum í háloftunum.Reykjavík Airshow Flugsýningaratriðin hefjast klukkan 13 en sýningarsvæðið við Hótel Natura verður opið milli klukkan 12 og 16. Þar býðst gestum að skoða fjölda loftfara, ræða við flugmenn og kynna sér starfsemi aðildarfélaga Flugmálafélags Íslands. Aðgangur er ókeypis. Hér má sjá svipmyndir frá flugsýningunni í fyrra: