„Ég vil ekki vinna með döpru fólki eða með neikvæðu fólki" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. apríl 2026 19:58 Roberto De Zerbi fagnaði vel mörkum Tottenham með aðstoðarmönnum sínum í dag. Getty/Catherine Ivill Roberto de Zerbi, stjóri Tottenham, var aðeins nokkrum mínútum í uppbótartíma frá því að vinna sinn fyrsta sigur sem stjóri liðsins. Tottenham var 2-1 yfir á móti Brighton og á leið upp úr fallsæti þegar Brighton skoraði jöfnunarmark í uppbótartíma. „Ég er vonsvikinn með úrslitin, fyrir hönd leikmannanna því þeir eru að þjást of mikið. Í dag áttum við skilið að vinna leikinn gegn frábæru liði Brighton. Við hefðum ekki átt að fá á okkur þetta mark frá Rutter," sagði Roberto de Zerbi við Sky Sports. „Ég er jákvæður og ég er stoltur af leikmönnum mínum. Þeir spiluðu frábæran leik með karakter og anda. Við verðum að vera sterkari en þessi úrslit, við verðum að halda áfram að undirbúa næsta leik og reyna að vinna leikinn gegn Wolves," sagði De Zerbi. Vonbrigðin voru mikil í leikslok enda stefndi í frábæran sigur. „Ég sagði þeim að vera sterkir og að fylgja mér aftur og aftur því ég vil hjálpa þeim. Þeir geta breytt hugarfarinu því það er mikilvægasti hlutinn. Nú er of auðvelt að hugsa neikvætt, en við verðum að einbeita okkur að þessari frammistöðu og vinna að því að skapa skilyrði til að vinna aftur. Ég er jákvæður því ég þekki leikmennina mína, ég þekki kosti þeirra. Ég þekki þá sem manneskjur og ég trúi á þá," sagði De Zerbi. „Ég veit að við erum að berjast fyrir því að halda okkur í ensku úrvalsdeildinni. Þetta eru mjög erfiðir tímar. En við erum heppin, hvert og eitt okkar, að vinna hjá þessu félagi með þessum stuðningsmönnum því andrúmsloftið í dag var ótrúlegt. Maður myndi halda að við værum að berjast um Meistaradeildarsæti, ekki fall. Við munum berjast í hverjum leik allt til enda og gefa okkar besta. Ef við getum gefið okkar besta, þá er þetta ekki búið enn," sagði De Zerbi. Um hvort hann hafi séð jákvæð teikn: „Í dag sá ég merki, ég sá blóð, karakter, gæði, skipulag með og án bolta. Allt sem þarf til að ná markmiði okkar," sagði De Zerbi. Um hvað þurfi enn að vinna í: „Við þurfum að bæta margt. Mikilvægasti hlutinn er að halda þessu hugarfari og ég sagði leikmönnunum að koma á mánudag með sama hugarfar og þeir sýndu í dag. Ég vil ekki vinna með döpru fólki eða með neikvæðu fólki. Þeir verða að trúa á mig. Ef ég er hér, þá er það vegna þess að ég er jákvæður á að halda okkur í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili," sagði De Zerbi.