Fótbolti

Fara í efstu deild þrátt fyrir jafn­tefli í umspili

Andri Broddason skrifar
Monza fagna því vel og innilega að komast aftur upp í efstu deild á Ítalíu. Image Photo Agency/Getty Images

Monza tryggði sér sæti í efstu deild Ítalíu í fótbolta þrátt fyrir tap í umspili á móti Catanzaro. Þeir voru aðeins eitt tímabil í næstefstu deildinni.

Monza tapaði í kvöld á móti Catanzaro í seinni leik umspils um að komast upp í efstu deild á Ítalíu. Hins vegar vann Monza fyrri umspilsleikinn en báðir leikirnir enduðu 2-0.

Þótt staða liðanna hafi verið jöfn eftir tvo leiki var leikurinn ekki framlengdur. Liðið sem endar ofar í deildinni fer upp um deild ef um jafntefli í umspilinu er að ræða.

Monza endaði deildina í þriðja sæti á meðan Catanzaro endaði í því fimmta. Það er því svekkjandi fyrir Catanzaro að ná að vinna seinni leikinn en komast ekki upp um deild.

Það munaði litlu að það yrði ekki umspil um að komast upp um deild. Efstu tvö lið næstefstu deildar fara sjálfkrafa upp. En ef liðið í þriðja sæti næstefstu deildarinnar er með fjórtán stigum meira en liðið í fjórða sæti, þá fer þriðja sætið sjálfkrafa upp í efstu deild. Annars er umspil sem liðin frá þriðja niður í áttunda sæti taka þátt í.

Hin liðin sem komust upp í efstu deild eru Venezia og Frosinone. Sassuolo, Pisa og Cremonese falla úr efstu deildinni yfir í þá næstefstu.

