Fara í efstu deild þrátt fyrir jafntefli í umspili Andri Broddason skrifar 29. maí 2026 21:44 Monza fagna því vel og innilega að komast aftur upp í efstu deild á Ítalíu. Image Photo Agency/Getty Images Monza tryggði sér sæti í efstu deild Ítalíu í fótbolta þrátt fyrir tap í umspili á móti Catanzaro. Þeir voru aðeins eitt tímabil í næstefstu deildinni. Monza tapaði í kvöld á móti Catanzaro í seinni leik umspils um að komast upp í efstu deild á Ítalíu. Hins vegar vann Monza fyrri umspilsleikinn en báðir leikirnir enduðu 2-0. Þótt staða liðanna hafi verið jöfn eftir tvo leiki var leikurinn ekki framlengdur. Liðið sem endar ofar í deildinni fer upp um deild ef um jafntefli í umspilinu er að ræða. Monza endaði deildina í þriðja sæti á meðan Catanzaro endaði í því fimmta. Það er því svekkjandi fyrir Catanzaro að ná að vinna seinni leikinn en komast ekki upp um deild. Það munaði litlu að það yrði ekki umspil um að komast upp um deild. Efstu tvö lið næstefstu deildar fara sjálfkrafa upp. En ef liðið í þriðja sæti næstefstu deildarinnar er með fjórtán stigum meira en liðið í fjórða sæti, þá fer þriðja sætið sjálfkrafa upp í efstu deild. Annars er umspil sem liðin frá þriðja niður í áttunda sæti taka þátt í. Hin liðin sem komust upp í efstu deild eru Venezia og Frosinone. Sassuolo, Pisa og Cremonese falla úr efstu deildinni yfir í þá næstefstu. Ítalski boltinn Mest lesið Bergrós flutt á sjúkrahús: „Gat hvorki gengið né talað“ Sport Verður einn sá dýrasti í sögu KR Íslenski boltinn Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Íslenski boltinn Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Íslenski boltinn Heimir þurfti að hreinsa tennisbolta af vellinum: „Þetta er ósanngjarnt“ Sport Velti sinni stöðu fyrir sér þegar eitt stykki Aron vildi verða þjálfari Handbolti Styrmir nýr formaður hjá Val Íslenski boltinn Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Fótbolti Tilfinningaríkur sigur Littler Sport Fékk þjálfarabakteríuna á nokkrum vikum Handbolti Fleiri fréttir „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Fara í efstu deild þrátt fyrir jafntefli í umspili Böðvar: Drullu mikilvægur sigur Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Bjóða tónleikamiða í skiptum við Yamal Valur - Þróttur 0-1|Sigra manni færri á útivelli „Amma mín heitin gæti látið Vitinha spila vel“ Mourinho kynntur til leiks eftir kosningar Brann kveður Jón Dag Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Þurfti að yfirgefa liðið fyrir úrslitaleikinn Tottenham bætir í vörnina Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Styrmir nýr formaður hjá Val Verður einn sá dýrasti í sögu KR HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Messi fer á sjötta heimsmeistaramótið Snýr aftur heim til Víkinga Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Írar unnu góðan sigur „Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Allegri ráðinn þjálfari Napoli Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Stórhuga Börsungar að undirbúa tilboð í Álvarez Vilja ráða Iraola eða Lampard Frimpong í kuldanum og fer ekki á HM Sjá meira