„Ég er ríkmontinn af þeim” Andri Broddason skrifar 29. maí 2026 22:51 Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, er sáttur með frammistöðuna í kvöld. Vísir/Diego Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var afar stoltur af sínum leikmönnum eftir 1-0 sigur á Val á Hlíðarenda í kvöld Þróttur lék manni færri í rúman hálftíma eftir að Alexia Marin Czerwien fékk rautt spjald snemma í síðari hálfleik en tókst engu að síður að halda út og sækja öll stigin þrjú. „Ég hef oft verið ánægður með hópinn og stelpurnar en núna er ég alveg ótrúlega montinn,“ sagði Jóhann Kristinn eftir leik. Jóhann var sérstaklega ánægður með karakterinn sem leikmenn Þróttar sýndu eftir að liðið varð manni færra. „Þær sýndu vilja, baráttu, samstöðu og ótrúlega seiglu til þess að ná í þennan sigur á móti mjög flottu Valsliði sem bankaði alveg á dyrnar. Ég er bara ríkmontinn af þeim,“ sagði Jóhann. Jóhann vildi hins vegar ekki tjá sig mikið um rauða spjaldið sem Alexia fékk á 58. mínútu þegar hann var spurður út í atvikið. „Við erum að taka þetta viðtal allt of stutt eftir leik og ég ætla ekki að segja það sem mér finnst um þetta,“ sagði hann og lét þar við sitja. Eina mark leiksins skoraði Unnur Dóra Bergsdóttir á 30. mínútu eftir glæsilega sendingu frá Björgu Gunnlaugsdóttur. Jóhann var hæstánægður með sóknina sem leiddi til marksins. „Mér fannst það geggjað. Þetta var frábær bolti frá Björgu og Unnur í góðu hlaupi. Unnur er refur, hún er ótrúlega seig fyrir framan markið og þetta var bara frábært mark,“ sagði Jóhann Kristinn að lokum. Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Mest lesið Bergrós flutt á sjúkrahús: „Gat hvorki gengið né talað“ Sport Verður einn sá dýrasti í sögu KR Íslenski boltinn Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Íslenski boltinn Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Íslenski boltinn Heimir þurfti að hreinsa tennisbolta af vellinum: „Þetta er ósanngjarnt“ Sport Velti sinni stöðu fyrir sér þegar eitt stykki Aron vildi verða þjálfari Handbolti Styrmir nýr formaður hjá Val Íslenski boltinn „Allir tala um hvað ég er gamall“ Íslenski boltinn Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Fótbolti Tilfinningaríkur sigur Littler Sport Fleiri fréttir „Betra liðið tapaði” „Ég er ríkmontinn af þeim” Gordon mættur til Börsunga „Vissi bara ekki hvað var að gerast hérna“ „Arfaslakir og undir í öllum þáttum leiksins“ „Allir tala um hvað ég er gamall“ Fara í efstu deild þrátt fyrir jafntefli í umspili Böðvar: Drullu mikilvægur sigur Uppgjör: FH - ÍA 0-1 | ÍA sótti sigur í Kaplakrika Fram - Breiðablik 4-3 | Fara fljúgandi í landsleikjahléið Bjóða tónleikamiða í skiptum við Yamal Valur - Þróttur 0-1|Sigra manni færri á útivelli „Amma mín heitin gæti látið Vitinha spila vel“ Mourinho kynntur til leiks eftir kosningar Brann kveður Jón Dag Óskar Hrafn framlengir í Vesturbæ Þurfti að yfirgefa liðið fyrir úrslitaleikinn Tottenham bætir í vörnina Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Styrmir nýr formaður hjá Val Verður einn sá dýrasti í sögu KR HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Messi fer á sjötta heimsmeistaramótið Snýr aftur heim til Víkinga Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Írar unnu góðan sigur „Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Allegri ráðinn þjálfari Napoli Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Sjá meira