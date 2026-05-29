„Betra liðið tapaði" Andri Broddason skrifar 29. maí 2026 22:55 Matthías Guðmundsson ósáttur við útkomu leiksins í kvöld. Vísir/Anton Brink Mattías Guðmundsson þjálfari Vals var afar svekktur eftir að lið hans tapaði 0-1 fyrir Þrótti á Hlíðarenda í kvöld. Þrátt fyrir tapið taldi hann að Valskonur hefðu átt meira skilið úr leiknum. „Tilfinningin er ömurleg. Það er hundleiðinlegt að tapa, það er ekki spurning. Mér fannst við eiga meira skilið í dag og jafnvel að betra liðið hafi tapað," sagði Mattías Guðmundsson eftir leik. Mattías var þó ánægður með margt í leik sinna kvenna og taldi að þær hefðu verið sterkari aðilinn stóran hluta leiksins. „Mér fannst fyrri hálfleikurinn jafn. Þróttur var inni í leiknum en mér fannst við vera ofan á og sérstaklega eftir rauða spjaldið," Valskonur fengu nokkur góð færi til að jafna metin undir lok leiks en inn vildi boltinn ekki. Mattías sagðist þó sjá ýmislegt jákvætt sem hægt væri að byggja á. „Það er pottþétt fullt af jákvæðum hlutum sem maður sér þegar maður fer yfir leikinn aftur. Við vorum nálægt því að skora og stundum þarf ekki mikið til að hlutirnir falli með manni." Mattías var jafnframt svekktur með hvernig sigurmark Þróttar kom til. „Markið sem við fáum á okkur kemur úr stöðu sem við höfum rætt áður. Við þurfum að brjóta fyrr upp sóknina áður en þær komast af stað í upphlaupið," sagði Mattías að lokum.