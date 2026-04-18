Trump segir Írani krútt­lega og þeir geti ekki kúgað Banda­ríkin

Eiður Þór Árnason skrifar
Donald Trump ávarpaði blaðamenn fyrr í dag.
Donald Trump ávarpaði blaðamenn fyrr í dag. EPA

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur varað stjórnvöld í Íran við því að reyna að „kúga“ Bandaríkin með því að fara fram og aftur með opnun Hormússunds. Stjórnvöld þar tilkynntu í gær að sundið yrði opið fyrir skipaumferð á meðan tímabundið vopnahlé Íran og Bandaríkjanna væri í gildi.

Í morgun mátti heyra annað hljóð í yfirvöldum í Teheran þegar Hormússundi var skyndilega lokað aftur. Var vísað til áframhaldandi herkvíar Bandaríkjahers á svæðinu sem Íran telur klárt brot á vopnahléssamkomulagi ríkjanna.

Bandaríkin segjast hafa komið í veg fyrir að 23 skip kæmust að Hormússundi eftir að herinn fór að framfylgja hafnarbanni sínu.

Bandaríkjaher hyggst á næstu dögum fara um borð í olíuflutningaskip tengd Íran og leggja hald á kaupskip á alþjóðlegu hafsvæði. Þetta fullyrðir Wall Street Journal og hefur eftir bandarískum embættismönnum.

Bandaríkjaforseti ræddi stöðuna við fjölmiðla vestanhafs í dag og sagði enn mögulegt að komast að samkomulagi við Íran.

„Þeir [Íranar] voru að vera svolítið krúttlegir, eins og þeir hafa gert í 47 ár,“ sagði Trump við fréttamenn.

„Við erum í viðræðum við þá. Þeir vildu loka sundinu aftur – þú veist, eins og þeir hafa gert í mörg ár – en þeir geta ekki kúgað okkur.“

Hann bætti við: „Þetta gengur í raun mjög vel og við sjáum til, en við munum hafa einhverjar upplýsingar í lok dags.“

Hormússundi lokað á ný


Hormússundi lokað á ný

Íranir hafa lokað Hormússundi á ný eftir að Bandaríkjaforseti neitaði að aflétta herkví á landið. Í kjölfar þess að opnað var fyrir umferð um Hormússund í gær ræddi Bandaríkjaforseti við fjölda blaðamanna og staðhæfði að Íranir hefðu samþykkt að gefa upp úranauðgunina sína. Orðin fóru illa í íranska ráðamenn sem saka forsetann um lygar.

Olíuverð féll í dag eftir að stjórnvöld í Íran fullyrtu að Hormússundi yrði haldið opnu á meðan vopnahlé er í gildi. Sundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð að sögn Bandaríkjaforseta og utanríkisráðherra Írans. Frakkland og Bretland hyggjast leiða alþjóðlega aðgerð sem miðar að því að halda sundinu opnu.

