Bresk stjórnvöld hafa meinað hinum umdeilda bandaríska áhrifavaldi Hasan Piker og frænda hans, stjórnmálaskýrandanum Cenk Uygur, komu til Bretlands. Frændurnir segja að ákvörðunin hafi verið tekin vegna gagnrýni þeirra á ísraelsk stjórnvöld. Bresk stjórnvöld segja það ekki þjóna almannahag að þeir komi til landsins.
Uygur er þáttastjórnandi í netþættinum Young Turks og Piker er vinstri sinnaður áhrifavaldur sem hefur gert garðinn frægan á Twitch.
Breska innanríkisráðuneytið staðfestir, að sögn Guardian, að þeim hafi verið meinaður aðgangur að landinu.
Til stóð að frændurnir myndu koma fram á hátíðinni SXSW London og að Uygur myndi flytja ræðu í Oxford-háskóla.
„Mér hefur verið bannað að koma til Bretlands,“ skrifaði Uygur á samfélagsmiðlum.
„Ég reyndi að komast í flug til London til að sækja SXSW London og flytja ræðu í Oxford. Mér hefur verið bannað að koma til landsins fyrir að gagnrýna Ísrael. Erum við enn frjáls? Þetta er kúgun vestrænna ríkisborgara af hálfu okkar eigin ríkisstjórna fyrir hönd annars lands.“
Piker deildi færslu frænda síns og bætti við: „Bretland hefur afturkallað vegabréfsáritunina mína líka. Allt að beiðni Ísraels. Vesturlönd eru að svíkja sín „frjálslyndu gildi“ fyrir erlenda fasistastjórn sem stundar þjóðarmorð. Brátt verðum við öll Ísrael.“
Í síðustu viku krafðist David Taylor, þingmaður breska Verkamannaflokksins, þess að Piker yrði meinað að koma fram og sagði að viðvera hans í Bretlandi væri „ekki til þess fallin að þjóna almannahag.“
Skipuleggjendur SXSW lýstu Piker sem manni sem væri að „endurskilgreina hvernig stjórnmálaskýringar líta út á stafrænni öld“ en beinar útsendingar hans ná til meira en 30.000 manns á hverjum degi. Piker hefur einnig meira en 3 milljónir fylgjenda á Twitch og meira en 1,5 milljónir á X, fyrrum Twitter.
Piker er engu að síður umdeildur í heimalandinu. Árið 2019 sætti hann meðal annars gagnrýni fyrir að segja að Bandaríkin hefðu átt árásina á tvíburaturnana skilið en baðst síðar afsökunar á ummælunum. Í hlaðvarpinu Pod save America, sem er haldið úti af fyrrverandi ráðgjöfum úr ríkisstjórn Baracks Obama, sagði Piker að Hamas-samtökin væru þúsund sinnum skárri en Ísrael.
Í síðustu viku hvöttu Community Security Trust, sem eru réttindasamtök gyðinga í Bretlandi, skipuleggjendur SXSW til þess að taka Piker af dagskrá sinni.
Samkvæmt umfjöllun Times byggir ákvörðunin um að meina Uygur aðgang á meintum áhyggjum um að viðvera hans kynni að auka á gyðingahatur. Hann hafði haldið því fram að Ísrael stjórni Bandaríkjunum, meðal annars með fjárhagslegum hætti, og verið sakaður um gyðingahatur fyrir vikið.
Guardian hefur eftir svari frá breska innviðaráðuneytinu að rafrænar ferðaheimildir (ETA) frændanna hafi verið afturkallaðar á þeim forsendum að viðvera þeirra í Bretlandi kunni „ekki að vera til þess fallin að þjóna almannahag“.
„Ákvarðanir um að synja eða afturkalla ETA á þessum forsendum byggjast eingöngu á mati á þeirri hugsanlegu áhættu sem einstaklingur kann að skapa fyrir breskt samfélag. Þar sem umsóknir krefjast frekari skoðunar geta einstaklingar valið að sækja um vegabréfsáritun ef þeir vilja enn ferðast til Bretlands.“
Wireless-hátíðinni sem halda átti í Bretlandi í sumar hefur verið aflýst eftir að bandaríska rapparanum Kanye West var meinaður aðgangur að landinu. West hefur verið gagnrýndur fyrir að tjá aðdáun sína á nasistum og Hitler.