Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 1. júní 2026 13:48 Skjálftahrina stendur yfir á Hellisheiði. Vísir/Vilhelm Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu og víðar um korter í eitt. Skjálftinn var 4,5 að stærð og voru upptök hans vestan við Húsmúla á Hellisheiði. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands segir að þeim hafi borist fjöldi tilkynninga. Skjálftinn fannst víða á Suðvesturlandi, meðal annars í Hveragerði og á Selfossi. Samkvæmt ábendingum frá lesendum fréttastofu fannst skjálftinn einnig á Akranesi og í Skerjafirði. Fannst þú fyrir skjálftanum? Náðir þú myndskeiði? Sendu okkur á ritstjorn@visir.is Jarðskjálftahrina hófst á Hellisheiði um klukkan sjö í gærmorgun. Í morgun nálgaðist fjöldi skjálfta 450. Halldór Gunnar Þorsteinsson, verslunarstjóri Bónuss í Hveragerði, segist hafa fundið vel fyrir skjálftanum sem stóð yfir í um fjórar til fimm sekúndur. „Ég og samstarfsfélagi minn sátum inni á kaffistofu og það skalf allt. Við héldum að við værum að fara detta í gegnum gólfið," segir Halldór. Skjálftinn mældist 4,5 að stærð. Engar vörur í versluninni féllu í gólfið og sleppur því starfsfólkið við tiltekt. Halldór segist ekki hafa fundið fyrir mörgum skjálftum á meðan skjálftahrinan hefur staðið yfir. Fréttin hefur verið uppfærð. Eldgos og jarðhræringar Hveragerði