Snarpur skjálfti fannst á höfuð­borgar­svæðinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Skjálftahrina stendur yfir á Hellisheiði. Vísir/Vilhelm

Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu  og víðar um korter í eitt. Skjálftinn var 4,5 að stærð og voru upptök hans vestan við Húsmúla á Hellisheiði.

Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands segir að þeim hafi borist fjöldi tilkynninga. Skjálftinn fannst víða á Suðvesturlandi, meðal annars í Hveragerði og á Selfossi. Samkvæmt ábendingum frá lesendum fréttastofu fannst skjálftinn einnig á Akranesi og í Skerjafirði.

Jarðskjálftahrina hófst á Hellisheiði um klukkan sjö í gærmorgun. Í morgun nálgaðist fjöldi skjálfta 450. 

Halldór Gunnar Þorsteinsson, verslunarstjóri Bónuss í Hveragerði, segist hafa fundið vel fyrir skjálftanum sem stóð yfir í um fjórar til fimm sekúndur.

„Ég og samstarfsfélagi minn sátum inni á kaffistofu og það skalf allt. Við héldum að við værum að fara detta í gegnum gólfið,“ segir Halldór.

Engar vörur í versluninni féllu í gólfið og sleppur því starfsfólkið við tiltekt. Halldór segist ekki hafa fundið fyrir mörgum skjálftum á meðan skjálftahrinan hefur staðið yfir.

Fréttin hefur verið uppfærð.

