Árni Sæberg skrifar
Snorri Másson var í ræðustól þegar mótmælin hófust. Vísir/Vilhelm

Mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til máls um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Hlé var gert á fundinum.

Líkt og sjá má í myndskeiðinu hér að neðan beittu mótmælendur einhvers konar flautum og kölluðu af þingpöllunum.

Lögregla mætir á svæðið

Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvarstjóri lögreglustöðvarinnar á Hverfisgötu, segir að einhverjum mótmælendum hafi verið vísað út úr þinghúsinu án þess að lögregla hafi komið að því. Laganna verðir séu þó á leið á Austurvöll til þess að athuga aðstæður þar.

Að sögn heimildamanns inni í þinghúsinu eru mótmælendur enn fyrir utan að flauta á þingfund.

Nokkrir mótmælendur eru enn á svæðinu.
Nokkuð ljóst er að mótmælendurnir vilja ekki að frumvarp um brottfararstöð farið í gegn.

Átti að taka til starfa í júní

Til stóð að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð á yfirstandandi þingi, fyrir mars, og að úrræðið yrði opnað í júní á þessu ári.

Greint var frá því í upphafi síðasta mánaðar að allsherjar- og menntamálanefnd hygðist leggja fram breytingartillögu á frumvarpi dómsmálaráðherra sem felst í því að óleyfilegt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð.

Nefndin hefur fundað mikið um málið en það var loks afgreitt úr nefnd í síðustu viku. Ætla má að tekist verði á um málið á þingi en athygli vekur að á mælendaskrá eru eingöngu þingmenn minni hlutans.

Fréttin hefur verið uppfærð.

