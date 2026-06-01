Mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til máls um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Hlé var gert á fundinum.
Líkt og sjá má í myndskeiðinu hér að neðan beittu mótmælendur einhvers konar flautum og kölluðu af þingpöllunum.
Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvarstjóri lögreglustöðvarinnar á Hverfisgötu, segir að einhverjum mótmælendum hafi verið vísað út úr þinghúsinu án þess að lögregla hafi komið að því. Laganna verðir séu þó á leið á Austurvöll til þess að athuga aðstæður þar.
Að sögn heimildamanns inni í þinghúsinu eru mótmælendur enn fyrir utan að flauta á þingfund.
Til stóð að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð á yfirstandandi þingi, fyrir mars, og að úrræðið yrði opnað í júní á þessu ári.
Greint var frá því í upphafi síðasta mánaðar að allsherjar- og menntamálanefnd hygðist leggja fram breytingartillögu á frumvarpi dómsmálaráðherra sem felst í því að óleyfilegt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð.
Nefndin hefur fundað mikið um málið en það var loks afgreitt úr nefnd í síðustu viku. Ætla má að tekist verði á um málið á þingi en athygli vekur að á mælendaskrá eru eingöngu þingmenn minni hlutans.
Fréttin hefur verið uppfærð.