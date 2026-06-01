Ákveðið verður í dag, mánudag, hvort að upphaf réttarhaldanna gegn manninum sem grunaður er um að hafa myrt Charlie Kirk verði opið almenningi og fjölmiðlum. Verjendur mannsins, sem heitir Tyler Robinson, vilja að réttarhöldin verði lokuð og hafa einnig krafist þess að mikið af sönnunargögnum í málinu verði ekki opinberuð á þeim grunni að þau gætu haft áhrif á mögulega kviðdómendur.
Í upphafi júlí munu saksóknarar mæta í dómsal þar sem þeir þurfa að sýna fram á að þeir hafi aflað nægilega mikilla sönnunargagna gegn Robinson, svo réttarhöldin geti farið fram.
Verjendur Robinsons hafa reynt að draga úr aðgengi fjölmiðla af málaferlunum og segja hann hafa verið sýndan í röngu ljósi. Robinson er 23 ára gamall og er grunaður um að hafa skotið Charlie Kirk á færi, þar sem hann var á viðburði í háskóla í Utah í Bandaríkjunum í september í fyrra.
Charlie Kirk, var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmála Bandaríkjanna og tengdist fjölskyldu Donalds Trump forseta vinaböndum.
Talið er að Robinson hafi myrt Kirk vegna pólitískra skoðana hans og ætla saksóknarar að fara fram á dauðarefsingu. Robinson hefur ekki enn tekið afstöðu gagnvart ákærunum og lýst yfir sakleysi sínu eða játað.
Samkvæmt AP fréttaveitunni vilja saksóknarar að réttarhöldin verði opin almenningi en eru sammála um að hluti sönnunargagnanna ætti að vera leynilegur.
Í dómsal í dag munu þeir sýna ýmis sönnunargögn eins og upptökur úr öryggismyndavélum, greiningu á sýnum af vettvangi, upptökur af vitnaleiðslum og skilaboð frá Robinson, þar sem hann á að hafa játað að hafa framið morðið.
Þá segja yfirvöld að lífsýni úr Robinson hafi fundist á gikk riffilsins sem notaður var til að myrða Kirk og á skotfærum og handklæði sem riffillinn var falinn í.
Þá segja saksóknarar að hann hafi skilið eftir miða hjá kærustu sinni þar sem hann sagðist hafa tækifæri til að ganga frá Kirk og að hann ætlaði að nýta sér það.