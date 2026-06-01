„Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Jakob Bjarnar skrifar 1. júní 2026 14:46 Diljá Mist og Þorbjörg Sigríður. Ánægðar með að jafnlaunavottunin hafi nú loks verið aflögð. Diljá Mist Einarsdóttir, sem barist hefur fyrir afnámi jafnlaunavottunarinnar lengur en hún kærir sig um að muna, fagnar því að þetta skuli nú loks vera orðið að veruleika. Málið var afgreitt á þingi fyrir hádegi í dag. Vísir heyrði í Diljá í kjölfar þessa, óskaði henni til hamingju og spurði hvort þrákelknin borgaði sig á endanum? „Takk og sömuleiðis. Já, mér sýnist það!“ sagði Diljá Mist að vonum ánægð. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, flutningsmaður frumvarpsins, segir að afnám jafnlaunavottunar hafi verið samþykkt og hún lýsir yfir ánægju með það. Diljá Mist hefur barist gegn jafnlaunavottuninni lengur en hún kærir sig um að muna. Hún segir það sýna að jafnvel stjórnarandstöðuþingmaður geti haft áhrif ef hann bara hamast.vísir/vilhelm „Fyrir kosningar sagði Viðreisn að nauðsynlegt væri að endurskoða þetta kerfi. Nú höfum við staðið við það loforð með lagabreytingum. Við höfum hlustað á raddir atvinnulífsins og brugðist við,“ segir Þorbjörg Sigríður á Facebook. Vill hrósa Þorbjörgu Sigríði sérstaklega Þorbjörg Sigríður hefur þó ekki gefið málið alfarið frá sér. Ekki þannig. „Við stöndum hins vegar líka vörð um jafnrétti á vinnumarkaði. Árangur Íslands í jafnréttismálum er nefnilega engin tilviljun. Stjórnvöld munu vaka yfir jafnrétti á vinnumarkaði en með mun einfaldari hætti. Tekið verður upp einfaldara og hagkvæmara kerfi. Áfram er skylda á fyrirtækjum og atvinnulífinu að tryggja jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf,“ segir Þorbjörg Sigríður. Jafnalaunavottun var komið á 2017 en það var Þorsteinn Víglundsson, þá félags- og jafnréttisráðherra, sem mælti fyrir frumvarpi þessa efnis. Þetta var í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar en hún sprakk í loft upp vegna „uppreist æru-málsins“. Þorbjörg Sigríður var á þeim tíma aðstoðarmaður Þorsteins og Diljá segir hana mann að meiri að hafa haft kjark til að bakka með þetta mál sem oftast hefur verið kennt við Viðreisn. „Algjörlega. Ég vil hrósa henni sérstaklega. Það þarf kjark til að viðurkenna mistök,“ segir Diljá. Eins og sjá má hér ofar gekk mikið á þegar málið var samþykkt á sínum tíma og þurfti Brynjar Níelsson þá að gleypa æluna, eins og frægt er orðið. Afar svifaseint kerfið Diljá Mist telur að ganga hefði mátt lengra. „Þess vegna sátum við hjá við lokaafgreiðslu. Við kusum með niðurlagningu við 2. umræðu og vorum með breytingartillögu um að nýja kerfið yrði valkvætt. Því var hafnað. Við vildum því ekki kjósa með nýju kerfi, nýrri tilraun,“ segir Diljá Mist en hún lítur engu að síður á afgreiðslu þessa máls nú sem sigur. Diljá Mist og Þorbjörg Sigríður eftir afgreiðslu málsins. Diljá lýkur upp miklu lofsorði á dómsmálaráðherra og segir hana mann að meiri. En liggur eitthvað fyrir um hversu mikið þetta kerfi hefur kostað landsmenn frá upphafi? „Það er góð spurning. Nei, en mig minnir að Samtök atvinnulífsins hafi verið með himinháan verðmiða á þessu,“ segir Diljá Mist sem hefur lengi barist gegn jafnlaunavottuninni. Hún var einmitt að skoða það þegar Vísir hafði samband við hana og það eru orðnar býsna margar ræður, ályktanir og viðtöl sem hún hefur farið í vegna þessa máls. Saga þín í þessu máli er ef til vill dæmigerð fyrir það hversu svifaseint kerfið er. Og því sem eitt sinn hefur verið komið á, það verður eigi svo glatt af tekið? „Sammála því. „En þetta segir manni að óbreyttir þingmenn, jafnvel í stjórnarandstöðu, eigi að hamast." 