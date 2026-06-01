Styttir ferðina vegna veikinda krónprinsessunnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Mette-Marit var með súrefnisgleraugu þegar hún kom fram þann 17. maí.
Hákon, krónprins Noregs, snýr fyrr heim úr opinberri ferð sinni til Japans vegna veikinda Mette-Marit krónprinsessu. Dóttir hjónanna gerir einnig hlé á námi sínu í Ástralíu til að verja tíma með móður sinni.

Mette-Marit greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan. Í september 2025 fór hún í veikindaleyfi vegna þess og hefur nýlega sést með súrefnisgleraugu.

„Ég er að fara heim þar sem krónprinsessan er veik, svo ég verð að stytta ferðina. Ég bið alla þá sem ég ætlaði að heimsækja síðasta daginn afsökunar,“ sagði Hákon samkvæmt umfjöllun NRK.

„En núna er mikilvægt að snúa heim og vera með Mette.“

Ingrid Alexandra, dóttir hjónanna og krónprinsessa, stundar núna háskólanám í Sydney í Ástralíu en hún ætlar einnig að snúa aftur heim til Noregs. Hákon segir ástæðuna vera veikindi móður hennar.

„Hún ætlar að ljúka náminu í Ástralíu en við þurfum að sjá til hversu lengi hún dvelur heima,“ sagði hann.

Ákærur og umdeilt vinasamband

Mikið hefur gengið á í lífi Mette-Marit undanfarið ár. 

Auk þess að hafa glímt við veikindin var Marius Borg Høiby, sonur hennar úr fyrra sambandi, kærður í 39 ákæruliðum, þar af fyrir fjórar nauðganir gegn konum. Réttað var yfir honum og mun niðurstaðan liggja fyrir í júní. Hann neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum.

Þá komst upp um vinasamband Mette-Marit og Jeffrey Epstein. Í tuttugu mínútna löngu viðtali við blaðamann NRK sagðist hún hafa kynnst Epstein í gegnum sameiginlega kunningja. 

Mette-Marit dvaldi meðal annars á heimili Epstein í Flórída árið 2013 og átti í umtalsverðum tölvupóstasamskiptum við hann. Hún hafi sjálf slitið sambandinu þegar hún frétt að Epstein væri ekki góður maður.

