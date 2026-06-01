Franskir hermenn gerðu áhlaup um borð í olíuflutningaskip sem talið er hafa verið notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Skipið var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði með aðstoð annarra ríkja, eins og Bretlands, en Frakkar hafa stöðvað nokkur skuggaskip á undanförnum mánuðum.
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tilkynnti áhlaupið í morgun. Þá sagði hann að umrætt skip héti Tagor. Hann sagði óásættanlegt að svokölluð skuggaskip væru notuð til að brjóta gegn refsiaðgerðum og alþjóðasamþykktum um skipaflutninga til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu.
Þá sagði hann að skipin ógnuðu öryggi fólks og þau væru einnig ógn gegn umhverfinu.
Samkvæmt France24, sem vitnar í yfirvöld í Frakklandi, mun skipið hafa verið tekið rúmlega fjögur hundruð sjómílur vestur af Bretaníuskaga. Skipinu mun hafa verið siglt frá Múrmansk í Rússlandi.
Áhlaupið var gert á grunni 110. greinar hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna og lék grunur á að olíuflutningaskipinu væri siglt undir fölsku flaggi. Sá grunur reyndist réttur og er nú verið að fylgja skipinu til hafnar í Frakklandi.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Ríki eins og Rússland, Íran og Venesúela hafa notað skip úr þessum „skuggaflota“ til að selja olíu þrátt fyrir viðskiptaþvinganir. Tekjurnar af þessari olíusölu eru rússneska ríkinu gífurlega mikilvægar.
Sérfræðingar telja hundruð skipa tilheyra þessum flota en í flestum tilfellum er um að ræða gömul olíuflutningaskip sem eru oft í slæmu ástandi. Þeim er reglulega siglt án þess að þau sendi út staðsetningarupplýsingar eða sendar eru út falskar upplýsingar um staðsetningu þeirra.
Samkvæmt alþjóðasamþykktum um skipaflutninga eiga skip að vera skráð í tilteknum ríkjum og bera fána þeirra. Skip eru þá bundin reglum og lögum þeirra ríkja þar sem þau eru skráð. Kerfið var þróað til að tryggja að flutningaskip séu tryggð og að komið sé vel fram við áhafnarmeðlimi.
Í mörgum tilfellum eru skip í skuggaflotanum ótryggð.
Skipum skuggaflotans er iðulega siglt undan ströndum Evrópuríkja en Úkraínumenn hafa lengi kallað eftir harðari aðgerðum gegn skuggaflotanum. Þrátt fyrir refsiaðgerðir og þvinganir hefur í raun lítið verið gert á undanförnum árum. Nokkur breyting virðist hafa orðið þar á og sérstaklega eftir að Bandaríkjamenn tóku yfir nokkur skip sem notuð voru til að smygla olíu frá Venesúela. Síðan þá hafa ríki í Evrópu einnig gripið til sambærilegra aðgerða.
Frakkar hafa stöðvað nokkur skip og það hafa Bretar, Svíar og Finnar gert einnig, svo einhverjir séu nefndir. Fjölmörgum skuggaskipum er þó áfram siglt um heimshöfin og eru flest þeirra látin óáreitt.