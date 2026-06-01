Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði um helgina hét Sigurður Fannar Þórsson.
Sigurður Fannar afplánaði sextán ára fangelsisdóm fyrir að verða dóttur sinni að bana við Krýsuvíkurveg árið 2024, auk fíkniefnalagabrota.
Sigurður Fannar játaði sök í málinu en bar fyrir sig minnisleysi að einhverju leyti.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Formaður Afstöðu segir sjálfsvíg innan veggja fangelsa allt of algeng. Félagið mun sinna jafningjastuðningi og ráðgjöf næstu daga eftir að maður svipti sig lífi á Hólmsheiði.
Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts eða nánari upplýsingum um þann sem lést. Fyrst var greint frá á RÚV.
Sigurður Fannar Þórsson var í dag dæmdur í sextán ára fangelsi fyrir að verða dóttur sinni, hinni tíu ára Kolfinnu Eldeyju, að bana með hamri. Þá var hann einnig dæmdur fyrir fíkniefnalagabrot.