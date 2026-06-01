Myndataka í lágloftunum vekur athygli Samúel Karl Ólason skrifar 1. júní 2026 14:11 Hér má sjá mynd af flugvélunum á lofti yfir Selfossi í dag. Tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa. Flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvorri annarri. Síðustu daga hefur þeim verið flogið víða um land. Þoturnar eru báðar einkaflugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum. Önnur er af gerðinni G700 og hin af gerðinni G800. Þá er önnur flugvélin sérhæfð til myndatöku. Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsingaherferð Gulfstream. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir að um ljósmyndaflug sé að ræða og allt sé þetta gert með leyfi. „Beðið var um leyfi fyrir þessu flugi með góðum fyrirvara og leyfið veitt af Avians, dótturfélagi Isavia sem annast flugleiðsögu, með fyrirvara um að farið verði eftir viðeigandi reglum og verklagi.” Hér má sjá skjáskot af vef Flightradar24 sem sýnir ferðaleg flugvélanna í dag. Þeim hefur verið flogið víða um land á undanförnum dögum vegna myndatökunnar. Uppfært: Þegar flugvélunum var flogið norður á land, eftir hringflugið yfir Suðurlandi, bættist sú þriðja við. Vísi barst þessi mynd frá Sauðárkróki. Þriðja flugvélin hefur bæst við hópinn yfir Norðurlandi. Hér að neðan má sjá stutt myndband frá Gulfstream um G700 flugvélina sem er sérhæfð fyrir myndatöku og hvernig tökur sem þessar fara fram. Meðal annars talar flugmaður um það hvernig þeir fljúga í svona mikilli nálægð. Flug Mest lesið Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Innlent Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Innlent Myndataka í lágloftunum vekur athygli Innlent Frakkar tóku skuggaskip á Atlantshafi Erlent Fleiri fréttir „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Senda loftbelgi á loft á hálftíma fresti á meðan sólmyrkvinn stendur yfir Undirbúa íbúafund þar sem farið verði yfir stöðu mála Líkamsárás á veitingastað í miðborginni og umfangsmikill þjófnaður Skjálftahrina á Hellisheiði hófst í morgun Fengu innblástur úr Vesturbænum þar sem börn mótmæltu Sjálfsvíg í fangelsum of algeng Afsögn enn ódagsett Er tilbúin að blása í herlúðra í haust Dúx í MH og talar fjögur tungumál Loka skrifstofum vegna óvissu um framtíð heilbrigðiseftirlits Ætli sér ekki að banna hinsegin fánann „Við þurfum að bregðast við því ákalli, það er augljóst“ Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðinn Sjá meira