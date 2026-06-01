Mynda­taka í lágloftunum vekur at­hygli

Samúel Karl Ólason skrifar
Hér má sjá mynd af flugvélunum á lofti yfir Selfossi í dag.
Hér má sjá mynd af flugvélunum á lofti yfir Selfossi í dag.

Tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa. Flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvorri annarri. Síðustu daga hefur þeim verið flogið víða um land.

Þoturnar eru báðar einkaflugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum. Önnur er af gerðinni G700 og hin af gerðinni G800. Þá er önnur flugvélin sérhæfð til myndatöku.

Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsingaherferð Gulfstream.

Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir að um ljósmyndaflug sé að ræða og allt sé þetta gert með leyfi.

„Beðið var um leyfi fyrir þessu flugi með góðum fyrirvara og leyfið veitt af Avians, dótturfélagi Isavia sem annast flugleiðsögu, með fyrirvara um að farið verði eftir viðeigandi reglum og verklagi.”

Hér má sjá skjáskot af vef Flightradar24 sem sýnir ferðaleg flugvélanna í dag. Þeim hefur verið flogið víða um land á undanförnum dögum vegna myndatökunnar.

Uppfært: Þegar flugvélunum var flogið norður á land, eftir hringflugið yfir Suðurlandi, bættist sú þriðja við. Vísi barst þessi mynd frá Sauðárkróki.

Þriðja flugvélin hefur bæst við hópinn yfir Norðurlandi.

Hér að neðan má sjá stutt myndband frá Gulfstream um G700 flugvélina sem er sérhæfð fyrir myndatöku og hvernig tökur sem þessar fara fram. Meðal annars talar flugmaður um það hvernig þeir fljúga í svona mikilli nálægð.

