Erlent

Mót­mæltu flutningi á ebólusmituðum Banda­ríkja­mönnum til Kenía

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar stóðu vörð við herstöðina.
Lögregluþjónar stóðu vörð við herstöðina. AP/Andrew Kasuku

Hundruð ungmenna mótmæltu fyrir utan bandaríska herstöð í bænum Nanyuki í morgun. Þar hafa Bandaríkjamenn sett upp einangrunarmiðstöð fyrir bandaríska ríkisborgara sem eru smitaðir af ebólu eða gætu hafa smitast. Hæstiréttur Keníu komst nýverið að þeirri niðurstöðu að miðstöðin mætti ekki vera þar í landi.

Fjölmiðlar vestanhafs sögðu frá því í síðustu viku að bandarískir ríkisborgarar sem smitast af ebólu eða gætu hafa smitast verði ekki fluttir heim. Þess í stað eigi að senda þá í einangrun á Laikipia-herstöðinni í Kenía.

Í kjölfarið höfðuðu tvenn samtök í Kenía mál gegn Bandaríkjamönnum á þeim grunni að ekki ætti að hýsa sýkt fólk þar í landi. Forsvarsmenn samtakanna vísuðu meðal annars til þess að heilbrigðiskerfi Kenía hefði ekki burði til að bregðast við faraldri.

Fjöldi fólks tók þátt í mótmælunum í morgun.AP/Andrew Kasuku

AP fréttaveitan segir hundruð ungmenna hafa gengið að herstöðinni í morgun en þar mótmæltu þau einangrunarstöðinni. Ríkisstjóri héraðsins og aðrir embættismenn af svæðinu hafa einnig mótmælt því að verið sé að senda fólk með ebólu til herstöðvarinnar. Þar vinni mikið af heimafólki og að veiran gæti breiðst út.

Aden Duale, heilbrigðisráðherra Kenía, sagði í gær að miðstöðin væri ekki eingöngu fyrir Bandaríkjamenn heldur fyrir alla. Þá sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra, að ríkisstjórn Bandaríkjanna ætlaði að styrkja Kenía um 13,5 milljónir dala sem verja ætti í forvarnir gegn ebólu.

Ebólu-faraldurinn í Afríku er að mestu bundinn við Austur-Kongó, þar sem að minnsta kosti 282 hafa smitast, svo vitað sé. Níu staðfest tilfelli hafa greinst í Úganda, sem er nágrannaríki bæði Austur-Kongó og Kenía, þar sem engin tilfelli hafa greinst.

Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra.

Mótmælendur dreifðu miðum sem þessum þar sem yfirvöld í Kenía eru harðlega gagnrýnd.AP/Andrew Kasuku

Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé.

Adhanom Ghebreyesus, yfirmaður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, varaði nýverið við því að dreifing veirunnar hefði greinst seint og að öryggisástand á svæðinu þar sem hún er í dreifingu væri verulega slæmt.

Heimamenn hafa verið mjög tortryggnir í garð heilbrigðisstarfsmanna og hefur verið ráðist á meðferðarstöðvar og jafnvel kveikt í þeim.

Kenía Bandaríkin Austur-Kongó Úganda Ebóla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið